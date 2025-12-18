< sekcia Ekonomika
ÚHP: Osobná doprava môže do roku 2050 klesnúť
Prognóza nákladnej dopravy predpokladá do roku 2050 nárast intenzít dopravy na cestách o 74 % a na železniciach o 45 % voči roku 2023.
Autor TASR
Bratislava 18. decembra (TASR) - Osobná doprava na Slovensku môže do roku 2050 klesnúť o 6 % na cestách a o 13 % na železniciach. Dôvodom je starnutie populácie, ktoré povedie k zníženiu počtu obyvateľov o približne 4 % a zároveň zvýšeniu podielu ľudí v dôchodkovom veku, ktorí cestujú menej. Vyplýva to z Analytického modelu dopravnej prognózy 2025 (AMDY), ktorý pripravil Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v spolupráci s Inštitútom dopravnej politiky (IDP) na Ministerstve dopravy (MD) SR.
Zvrátiť tento trend podľa analytikov nepomôže ani rast počtu áut na 1000 obyvateľov o 36 %, ktorý sa prejaví hlavne tým, že autá budú častejšie pribúdať v domácnosti s viacerými automobilmi alebo u dôchodcov.
„Prognóza nákladnej dopravy predpokladá do roku 2050 nárast intenzít dopravy na cestách o 74 % a na železniciach o 45 % voči roku 2023,“ informoval ÚHP. Rast nákladnej dopravy je založený na elasticite dopytu podľa predpokladaného rastu hrubého domáceho produktu Slovenska podľa dát Európskej komisie a na historickom vývoji nákladnej dopravy podľa ročeniek dopravy, pôšt a telekomunikácií.
Výstupy modelu budú môcť byť použité ako podklady pre hodnotenia investičných projektov a štúdie uskutočniteľnosti, ako aj pomocný nástroj na vypracovanie harmonogramu a priorizáciu investícií v doprave.
„Ministerstvo financií SR v spolupráci s Ministerstvom dopravy SR a účastníkmi projektov, ako je napríklad Národná diaľničná spoločnosť, budú môcť model používať na odhad dopytu po dopravnej infraštruktúre na Slovensku a na generovanie vstupov do CBA analýz,“ priblížil ÚHP. Model bude možné využiť ako pomocný nástroj na identifikáciu prioritných investícií a správne nastavenie harmonogramu investícií do dopravy.
AMDY je zjednodušením a nástupcom Národného dopravného modelu z roku 2015. Ten bol postavený na neaktuálnych dátach a zároveň obsahoval detailné územné členenie a sieť komunikácií Slovenska, ktorých komplexnosť sťažovali kalibráciu modelu, a preto model nedosahoval dostatočnú presnosť.
„Súčasný model je kalibrovaný na dáta z roku 2023 z dôvodu využitia najaktuálnejšieho Celoštátneho sčítania dopravy 2022 a 2023,“ ozrejmil ÚHP. Základná štruktúra AMDY je aktualizáciou modelu z roku 2018, ktorý bol kalibrovaný na dátach z Celoštátneho sčítania dopravy 2015 a bol využitý pre štúdiu severno-južného prepojenia SR na ministerstve dopravy.
