Peniaze na motiváciu k očkovaniu sa vrátia, ak sa zaočkuje 30 000 ľudí

Bratislava 3. augusta (TASR) – Peniaze z očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu budú návratné, ak sa vďaka nim zaočkuje minimálne 30 000 ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Vyplýva to z prepočtov Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré spomenuli v analýze o potenciálnych prínosoch očkovacej prémie a sprostredkovateľského bonusu.



Navrhovaná očkovacia lotéria s nákladmi 26,4 milióna eur bude podľa útvaru spoločensky návratná, ak presvedčí k očkovaniu oboma dávkami vakcíny proti novému koronavírusu najmenej 6000 ľudí, ktorí by sa inak zaočkovať nedali. Upozornili však, že o účinnosti lotérie pri podpore vakcinácie zatiaľ v zahraničí neexistuje dostatok dôkazov. Praktizuje sa v niektorých amerických štátoch a nedávno ju spustili aj v Poľsku. Po ohlásení v niektorých krajinách síce záujem o očkovanie vzrástol, avšak analytici vidia možné príčiny aj v iných faktoroch.



Efektivitu vyčíslili analytici útvaru aj pri sprostredkovateľskom bonuse. S vyčlenenými nákladmi 24 miliónov eur bude podľa nich táto investícia návratná vtedy, ak presvedčí minimálne 24.000 ľudí, ktorí by sa inak očkovať nedali. „Pomer jeho prínosov a nákladov je oveľa priaznivejší vo vyšších vekových skupinách," poznamenal útvar.



Útvar hodnoty za peniaze odhaduje, že spoločenské náklady na nezaočkovaného človeka sa pohybujú na úrovni 4384 eur. „Vzhľadom na nedostatočné tempo očkovania je kľúčové konať rýchlo. Štát by mal použiť viacero opatrení na zvýšenie motivácie dať sa zaočkovať," tvrdia analytici z útvaru.



Vyzdvihli tiež, že výhody pre zaočkovanú časť populácie alebo nižšie obmedzenia sú nákladovo najefektívnejším riešením. Analytici odhadli, že keby sa na Slovensku vďaka zavedeniu výhod pre očkovaných zvýšila zaočkovanosť o desatinu, spoločenské prínosy by dosiahli 1,1 miliardy eur a štát by priamo ušetril asi 185 miliónov eur.



„Významne môže pomôcť aj znižovanie bariér prístupu k očkovaniu. Zvýšenie kapacít mobilných očkovacích jednotiek je najlepšie opatrenie na cielenie rizikových skupín," zhodnotil útvar.



Podľa útvaru je potrebné zvážiť aj povinné očkovanie pre vybrané profesie, ktoré prichádzajú do kontaktu s najrizikovejšími skupinami obyvateľstva.



Analytici útvaru upozornili, že celkové ekonomické škody spôsobené pandémiou sú významné a náklady nezaočkovania sú preto extrémne vysoké.