< sekcia Ekonomika
ÚHP: Starý IT systém Štátnej pokladnice má prejsť modernizáciou
Štátna pokladnica prostredníctvom svojho informačného systému zabezpečuje vedenie účtov, riadenie hotovosti štátu a vyplácanie miezd štátnych zamestnancov vrátane lekárov a učiteľov.
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Informačný systém Štátnej pokladnice, ktorý zabezpečuje rozpočtové a bankové služby pre takmer 2000 štátnych a verejných organizácií, má prejsť modernizáciou. Odhadovaná cena projektu na obdobie desiatich rokov je 65,7 milióna eur. Pri úpravách návrhu by sa podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) mohli náklady znížiť.
Štátna pokladnica prostredníctvom svojho informačného systému zabezpečuje vedenie účtov, riadenie hotovosti štátu a vyplácanie miezd štátnych zamestnancov vrátane lekárov a učiteľov. Ide o centrálny systém umožňujúci kontrolu nad riadením verejných financií.
Súčasný systém bol vytvorený pred viac ako 20 rokmi. Používaná technológia je podľa ÚHP na dnešné pomery zastaraná a beží na infraštruktúre, ktorá si vyžaduje obmenu. Problémom je aj komplikované a neprehľadné používateľské rozhranie, na ktoré sa sťažujú klienti Štátnej pokladnice.
Štát sa preto rozhodol pre modernizáciu systému. Cieľom je vylepšiť transakčné jadro zodpovedné za spracovanie pohybov medzi účtami, zjednodušiť používanie systému po vzore moderných komerčných bánk a zriadiť prístup prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Odhadovaná cena projektu na obdobie desiatich rokov je 65,7 milióna eur. Z tejto sumy má vývoj riešenia predstavovať 21,7 milióna eur, prevádzka 18,7 milióna eur a rámec na možný budúci rozvoj systému 25 miliónov eur.
ÚHP odporučil pri detailnom návrhu nového systému zvážiť využitie dostupných riešení na trhu namiesto vývoja na mieru a presnejšie vyhodnotiť náročnosť migrácie systému do cloudu ministerstva financií. Takéto spresnenie môže viesť k zníženiu maximálneho odhadu nákladov.
Zároveň odporučil nastaviť náklady na prevádzku systému na úroveň iných štátnych IT systémov, čo by mohlo znížiť náklady na podporu o 0,8 až 1,2 milióna eur ročne.
ÚHP tiež upozornil na potrebu spresniť hrubý odhad rámcových nákladov na budúci rozvoj systému vo výške 25 miliónov eur a pripraviť plán konkrétnych úprav interných procesov Štátnej pokladnice a jej klientov. Bez týchto úprav by samotná implementácia systému nemusela vyriešiť identifikované problémy vrátane nízkeho povedomia o kyberbezpečnosti.
Štátna pokladnica prostredníctvom svojho informačného systému zabezpečuje vedenie účtov, riadenie hotovosti štátu a vyplácanie miezd štátnych zamestnancov vrátane lekárov a učiteľov. Ide o centrálny systém umožňujúci kontrolu nad riadením verejných financií.
Súčasný systém bol vytvorený pred viac ako 20 rokmi. Používaná technológia je podľa ÚHP na dnešné pomery zastaraná a beží na infraštruktúre, ktorá si vyžaduje obmenu. Problémom je aj komplikované a neprehľadné používateľské rozhranie, na ktoré sa sťažujú klienti Štátnej pokladnice.
Štát sa preto rozhodol pre modernizáciu systému. Cieľom je vylepšiť transakčné jadro zodpovedné za spracovanie pohybov medzi účtami, zjednodušiť používanie systému po vzore moderných komerčných bánk a zriadiť prístup prostredníctvom mobilnej aplikácie.
Odhadovaná cena projektu na obdobie desiatich rokov je 65,7 milióna eur. Z tejto sumy má vývoj riešenia predstavovať 21,7 milióna eur, prevádzka 18,7 milióna eur a rámec na možný budúci rozvoj systému 25 miliónov eur.
ÚHP odporučil pri detailnom návrhu nového systému zvážiť využitie dostupných riešení na trhu namiesto vývoja na mieru a presnejšie vyhodnotiť náročnosť migrácie systému do cloudu ministerstva financií. Takéto spresnenie môže viesť k zníženiu maximálneho odhadu nákladov.
Zároveň odporučil nastaviť náklady na prevádzku systému na úroveň iných štátnych IT systémov, čo by mohlo znížiť náklady na podporu o 0,8 až 1,2 milióna eur ročne.
ÚHP tiež upozornil na potrebu spresniť hrubý odhad rámcových nákladov na budúci rozvoj systému vo výške 25 miliónov eur a pripraviť plán konkrétnych úprav interných procesov Štátnej pokladnice a jej klientov. Bez týchto úprav by samotná implementácia systému nemusela vyriešiť identifikované problémy vrátane nízkeho povedomia o kyberbezpečnosti.