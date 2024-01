Štúdia: Štát by mohol ušetriť na prevádzke služby eKolok 0,6 mil. eur

Bratislava 29. januára (TASR) - Celkové náklady na výber správnych poplatkov pri službe eKolok za posledných 10 rokov boli vo výške 93,4 milióna eur. Nový projekt má priniesť úsporu 0,6 milióna eur, najmä pre výber správnych poplatkov s najnižšími celkovými nákladmi na vlastníctvo v období 10 rokov. Vyplýva to zo štúdie uskutočniteľnosti Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) k prevádzke služby eKolok na obdobie 10 rokov.



"Celkové náklady na výber správnych poplatkov budú od roku 2024 mierne nižšie, aj po započítaní navrhovanej investície do systémov klesnú o 0,6 milióna eur oproti nákladom v období 2014 - 2024. Úspora vo výške 35 miliónov eur vzniká obmedzením využívania samoobslužných platobných zariadení prijímajúcich hotovosť," uviedol v štúdii ÚHP.



Centrálny systém evidencie poplatkov eKolok je prevádzkovaný od roku 2014 na základe zmluvy medzi Ministerstvom financií (MF) SR a Slovenskou poštou, ktorej platnosť sa končí v apríli tohto roka. Štúdia je teda podkladom pre novú zmluvu, ktorú MF SR plánuje uzatvoriť s platnosťou najviac do roku 2034.



MF SR navrhuje obmedziť využívanie hotovostných samoobslužných zariadení, ktoré majú najvyššie náklady na prevádzku, ostatné platobné kanály vrátane platby v hotovosti na pošte navrhuje zachovať. Okrem MF SR sa na prevádzke jednotlivých častí podieľajú aj Slovenská pošta a Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES).



Štúdia uvádza aj nahradenie súčasných podporných informačných systémov úpravou systému Štátnej pokladnice a ich efektívnejšou prevádzkou. Zapojenie NASES by tak už nebolo potrebné a časť prevádzky by mala byť vykonávaná interne. ÚHP upozornilo, že je potrebné v dostatočnom predstihu upraviť legislatívu.



ÚHP odporúča v príprave projektu pokračovať s presunom nových podporných informačných systémov na Štátnu pokladnicu. Oproti súčasnosti sa tým majú znížiť náklady na ich prevádzku. Zároveň by sa malo zvážiť zrušenie málo využívaných spôsobov platby, ako aplikácia Slovenskej pošty, ktorú využíva 0,7 % občanov. Zároveň sa tým podľa ÚHP za obdobie 10 rokov podarí ušetriť minimálne 0,9 milióna eur.