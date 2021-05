Štát po troch rokoch zrušil súťaž na kancelársky softvér

Bratislava 18. mája (TASR) - Štát zrušil verejné obstarávanie na centrálny nákup produktov a služieb od Microsoftu pre úrady so stotisíc používateľmi. Náhradou na prechodné obdobie do uzatvorenia novej centrálnej zmluvy má byť nákup kancelárskeho softvéru cez elektronické trhovisko.



Licencie by nemali stáť viac ako 48 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty za tri roky, uviedol v utorok na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP).







Platnosť centrálnej zmluvy s Microsoftom sa skončila pred štyrmi rokmi. Verejné obstarávanie na novú zmluvu bolo vyhlásené v roku 2018, ale tento rok bolo zrušené. „Hlavnými dôvodmi bola potreba upraviť nevyhovujúce zadanie, ale aj slabá pripravenosť úradov na využitie najnovšieho kancelárskeho softvéru,“ uviedol ÚHP.



Najlepším riešením po zrušení tendra je podľa ÚHP obstarávanie licencií cez elektronické trhovisko na prechodné obdobie troch rokov. Nákupy má koordinovať Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktoré hornú hranicu investície do licencií odhadlo na 48 miliónov eur bez DPH. Trojročné náklady na užívateľa 509 eur počítajú s 20 % zľavou z cenníkov. Skutočné náklady môžu byť podľa ÚHP nižšie. Referenčná cena zo zrušeného obstarávania napríklad dosahovala 399 eur.



Pri nákupoch cez elektronické trhovisko môže odhadovanú cenu znížiť najmä aktívne riadenie zo strany MIRRI. "Usporiť sa dá spájaním nákupov, aktualizáciou referenčných cenníkov, využívaním trhu sekundárnych licencií alebo open source softvéru," dodal ÚHP. Podklady na rozhodnutie o ďalšom postupe by malo MIRRI pripraviť najneskôr do polovice roka 2022.