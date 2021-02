Bratislava 11. februára (TASR) – Ultrarýchly internet na Slovensku nepotrebuje veľké investície štátu - vyžaduje si to verejné investície vo výške zhruba 80 miliónov eur. Odhadli to analytici Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorý spadá pod Ministerstvo financií (MF) SR. Naopak, analytici zdôrazňujú, že podpora štátu je efektívna iba tam, kde pripojenie nie sú ochotné zabezpečiť súkromné firmy.



Slovensko má podľa cieľov EÚ do roku 2025 výrazne zvýšiť pokrytie internetovým pripojením s rýchlosťou aspoň 100 megabitov za sekundu (Mbit/s). Významné subjekty, ako sú školy, dopravné uzly či poskytovatelia verejných služieb, majú mať prístup až k pripojeniu 1 gigabit za sekundu (Gbit/s). Na základe toho pripravil ÚHP odporúčania štátu, ako k tomu prispieť ale s efektívne využitými verejnými peniazmi.



Analytici radia, aby štát dotoval dotiahnutie optických káblov len do úrovne obcí. Vytvoria sa tým podmienky na pokrytie gigabitovým pripojením s rýchlosťou viac ako 100 Mbit/s. Odporúčajú to preto, lebo náklady pri pokrývaní menších obcí už následne prudko rastú. "Podľa analýzy nákladov a prínosov zavádzania optického pripojenia vo Veľkej Británii sa náklady na pripojenie domácností zvyšujú exponenciálne. Pripojenie posledných 20 % domácností je podľa štúdie rovnako nákladné ako predchádzajúcich 80 %," prirovnali analytici.



Takisto odporúčajú nenahrádzať súkromných operátorov štátnymi investíciami. Podľa aktuálnych plánov operátorov má byť do roku 2022 pokrytých 59 % domácností. "Pri rozširovaní pokrytia je potrebné zohľadniť všetky relevantné technológie a spôsoby financovania, dlhodobé plány operátorov a dopyt po nových službách. Inak hrozí riziko, že štát bude dotovať rozširovanie pokrytia v lokalitách, ktoré by aj bez podpory z verejných zdrojov pokryli súkromní operátori," upozornili analytici. Podpora štátu je podľa nich efektívna až tam, kde pripojenie nie sú ochotné zabezpečiť súkromné firmy.



Optimálne riešenia, ako dosiahnuť čo najväčšie pokrytie a s efektívne použitými verejnými peniazmi je podľa analytikov potrebné prispôsobiť jednotlivým lokalitám. "Najmä vo vzdialených a menej husto osídlených oblastiach môže pripojenie v potrebnej kvalite zabezpečiť bezdrôtová 5G technológia, ktorá má výrazne nižšie jednotkové náklady ako optické siete," dodali analytici s tým, že kombinácia pevných a bezdrôtových sietí môže okrem toho výrazne zrýchliť rozširovanie pokrytia. Pomôcť by mohlo aj zjednodušenie a zrýchlenie administratívnych procesov, vytvorenie jedného informačného miesta či zdieľanie existujúcej infraštruktúry.