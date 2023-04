ÚHP: Univerzity podporili novelu k diaľniciam

Bratislava 25. apríla (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií mrzí, že Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Stavebná fakulta Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach nepodrobili argumenty na podporu novely zákona k výstavbe diaľnic objektívnemu a kritickému hodnoteniu. Uviedol to útvar na sociálnej sieti v reakcii na pondelkové (24.4.) vyjadrenia univerzít, ktoré sa podľa neho odvolávali iba na medializované a čiastočné informácie.



"ÚHP nemohol predĺžiť výstavbu križovatky D1/D4 o niekoľko rokov, ak v čase prípravy projektu neexistoval. Navyše, štúdia aj s hodnotením z roku 2021 boli pripravené za niekoľko týždňov," reagoval útvar na jednu z výhrad.



Univerzity tiež vo svojom stanovisku poukazujú na možné reputačné riziko kvôli nedodržiavaniu medzinárodných dohôd pri výstavbe niektorých úsekov, avšak podľa ÚHP bez uvedenia konkrétnych záväzkov, ktoré Slovensko má. "Chýba napríklad informácia, že podľa nariadenia Európskej komisie k transeurópskej dopravnej sieti TEN-T je povinnosť R4 vybudovať do roku 2040, resp. 2050," priblížil útvar. Doplnil, že Slovensko má s Poľskom medzivládnu dohodu, ktorá určuje bod prepojenia slovenskej R4 a poľskej S19, ale nezaväzuje Slovensko ku konkrétnym termínom. Hraničný úsek má byť podľa dohody dokončený do roku 2028.



ÚHP súhlasí s tvrdeniami univerzít, že je potrebné prijať opatrenia na zrýchlenie a zefektívnenie výstavby. Ísť cestou výnimiek zo zákonov je však podľa neho netransparentné a nesystémové riešenie, ktoré nešetrí čas ani peniaze.



"Uvítame spoluprácu s akademickým sektorom pri hľadaní najlepších riešení, ako pri priemerne 14 rokov trvajúcom procese prípravy a výstavby diaľničného úseku zrýchliť najproblematickejšie časti. Zbytočne strácame čas napríklad pri získavaní stanoviska EIA, ktoré trvá 3 roky, alebo pri samotnej výstavbe," konštatoval útvar.



Zároveň zdôraznil, že 30-dňové hodnotenie ÚHP zdržaním nie je a nemusí ním byť ani štúdia. Stanovisko univerzít sa odvoláva na medializované 18-mesačné čakanie na štúdiu, pričom prax podľa útvaru ukázala, že namiesto jej zdĺhavého externého obstarávania môže investor v mnohých prípadoch využiť vlastné kapacity a vypracovať ju interne za niekoľko mesiacov.



"ÚHP takto odporúčal vypracovať zjednodušene aj štúdiu pre R4, ktorá mohla byť hotová za niekoľko týždňov už v novembri 2022 a dnes sa už mohla obstarávať dokumentácia aj bez zmeny zákona," dodal v reakcii útvar ministerstva financií.



Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave a Stavebná fakulta Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach podporujú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Prispela by podľa nich k zrýchleniu a zefektívneniu procesu výstavby diaľnic, časovým aj finančným úsporám. Útvar hodnoty za peniaze podľa nich zákon neobmedzí. Novelu minulý týždeň vetovala prezidentka Zuzana Čaputová. Výhrady mala práve k obmedzeniu možnosti hodnotenia zo strany ÚHP.