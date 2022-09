Nezabudnite: Lehota prevodu systému elektronického mýta sa blíži

Bratislava 23. septembra (TASR) - Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií (MF) SR upozornil na blížiacu sa lehotu fázy prevodu systému elektronického výberu mýta, ktorá musí začať do 30. septembra tohto roku. Informoval o tom ÚHP v piatok. Štát už podľa neho raz zaplatil za mýtny systém v zmluve so spoločnosťou SkyToll spolu 860 miliónov eur za ostatných 13 rokov. Je pre nich kľúčové, aby zaň štát neplatil druhýkrát a preskúmal možnosti prevodu existujúceho mýtneho systému do svojho vlastníctva.



Podľa MF je takáto alternatíva právne možná a zároveň prevod mýtneho systému na štát môže byť aj ekonomicky najefektívnejším riešením. "Potenciálne sa bavíme o úspore verejných výdavkov rádovo niekoľko desiatok miliónov eur," vyčíslil riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.



"Ak nezačne štát, respektíve NDS tú fázu prevodu do konca septembra, tak strácame možnosť získania mýtneho systému prevodom," upozornil. Takýto krok pritom podľa MF štát k ničomu nezaväzuje, práve naopak, môže výrazne pomôcť v konečnom rozhodnutí pre najlepšiu alternatívu. "Pre MF je nateraz najdôležitejšie, aby mal štát všetky alternatívy na stole," uviedlo ministerstvo.



Počas fázy prevodu môže štát overiť výšku odkupnej ceny ako kľúčový parameter pre rozhodnutie v ďalšom procese. Pre začiatok tejto fázy pritom podľa MF postačuje, aby Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informovala prevádzkovateľa mýtneho systému listom.



"Podľa našej právnej analýzy zmluvy podpísanej v roku 2010 na mýtny systém to je reálna možnosť a je to zároveň jedna z alternatív, ktorá podľa nás môže byť ekonomicky najefektívnejšia. Na to, aby sme zistili presné parametre, je kľúčové, aby sa táto fáza prevodu začala," uviedol Kišš. "Následne, keď prebehne analýza due diligence, budeme vedieť, že či táto fáza prevodu je ekonomicky najefektívnejšia," uzavrel.



NDS však v reakcii uviedla, že opakovane oficiálnou cestou upozornila rezort financií, že pristúpením k riešeniu, ktoré popisujú, by krajina utrpela vážne ekonomické straty siahajúce k stovkám miliónov eur. "Je nám veľmi ľúto, že rezort financií komunikuje tak závažnú a vysoko odbornú problematiku bez účasti Národnej diaľničnej spoločnosti a Ministerstva dopravy a výstavby SR. Svojou nesprávnou interpretáciou spôsobuje rezort financií zavádzanie médií, odbornej aj laickej verejnosti," vyhlásila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"Národná diaľničná spoločnosť odmieta byť účastná vo vláknach neodborných vyjadrení. Podrobné vysvetlenie založené na faktoch a vecnosti ochotne poskytneme 29. septembra na konferencii Cestná doprava Česmad," uzavrela hovorkyňa.