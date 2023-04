ÚHP: Úspory za 2,6 mld. eur môžu ostať na papieri, ak bude neskoro

Bratislava 6. apríla (TASR) - Čím neskôr je štúdia uskutočniteľnosti hodnotená, tým menšia je šanca na pretavenie lepšieho riešenia do reality. Najväčší priestor na optimalizáciu je v úvode, keď je ešte možné meniť trasu projektu a technické riešenie. Vtedy pri hodnoteniach identifikujeme aj najväčšiu možnú úsporu, konštatoval na sociálnej sieti Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) ministerstva financií.



Reagoval tak na minulý týždeň schválenú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. Jej cieľom je zjednodušiť proces výstavby prioritných diaľničných úsekov na Slovensku.



Útvar vyčíslil, že priemerná potenciálna úspora všetkých 24 dopravných projektov posudzovaných ÚHP v úvodnej fáze je 26 %. "Nedávno schválený poslanecký návrh, žiaľ, odsúva hodnotenie diaľnic minimálne za 10 miliárd eur do fázy, kedy by takáto úspora s veľkou pravdepodobnosťou ostala iba na papieri. Jej dosiahnutie by totiž znamenalo úpravu a opätovné schvaľovanie dokumentácie, teda zdržanie výstavby," upozornil ÚHP.



"Podľa hrubého odhadu by sme sa posunutím hodnotenia ÚHP na neskôr mohli pripraviť o diskusiu k možnej optimalizácii projektov za približne 2,6 miliardy eur v čase, kedy to dáva zmysel. Vo výsledku to pre obyvateľov môže znamenať menej nových či opravených ciest, tratí a nemocníc," zdôraznil útvar.



Podľa ÚHP je v poriadku, ak o výslednom riešení rozhodnú politici, ktorý sa zodpovedajú svojim voličom. Tak to bolo napríklad aj v prípade obchvatu Prešova, kde sa rozhodlo pokračovať v už naprojektovanej drahšej alternatíve namiesto lacnejšej, ktorá by oddialila dokončenie obchvatu. "Nemali by sme sa však pripraviť o hľadanie najefektívnejšieho riešenia a diskusiu o tom, čo všetko by sme za potenciálnu úsporu mohli mať," dodal ÚHP.



Vyčíslil, že za 2,6 miliardy eur by bolo možné napríklad komplexne rekonštruovať asi 736 kilometrov železničných tratí, zrekonštruovať približne 600 mostov a 1000 km ciest 1. triedy v havarijnom stave, postaviť šesť nových väčších nemocníc či komplexne zrekonštruovať 12 veľkých nemocníc. Prípadne postaviť 25.000 nových nájomných bytov alebo približne 2500 nových materských škôl.



Novelu z dielne poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) schválila Národná rada (NR) SR minulý týždeň v utorok (28. 3.). Prináša viaceré zmeny pre proces výstavby prioritných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Špeciálna úprava začiatku prípravy investície v praxi znamená, že ekonomické hodnotenie zo strany Ministerstva financií (MF) SR bude prebiehať iba pred niektorými jej fázami.



Investičnú prípravu diaľnic podľa Svrčeka komplikuje náročná administratíva, ktorú investori vnímajú ako záťaž, napríklad pri získavaní nevyhnutných povolení a vyjadrení od úradníkov. Časové straty spôsobené napríklad duplicitným vydávaním niektorých úradných rozhodnutí si žiadajú dodatočné investície z finančného rozpočtu, pretože spôsobujú odklady naplánovaných diaľničných projektov. Novela má tieto procesy zefektívniť.