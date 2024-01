ÚHP: Vyraďovanie jadrových elektrární bude stáť štát vyše 3 mld. eur

Bratislava 9. januára (TASR) - Hoci tretí blok jadrovej elektrárne Mochovce bol spustený na plný výkon len v septembri 2023 a štvrtý bude uvedený do prevádzky začiatkom roka 2025, Národný jadrový fond (NJF) už má plány finančného zabezpečenia ich vyraďovania v ďalekej budúcnosti. Informoval o tom Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) v príspevku na sociálnej sieti. Celkové odhadované náklady v budúcnosti dosiahnu 3,25 miliardy eur.



Dané náklady zaplatia prevádzkovatelia jadrových elektrární. "Ich životnosť sa odhaduje na 60 rokov. Následne musia byť elektrárne odstavené. Vyraďovanie jadrovej elektrárne V2 v Jaslovských Bohuniciach začne v roku 2045; jadrovej elektrárne Mochovce 1, 2 v roku 2061; jadrovej elektrárne Mochovce 3, 4 v roku 2083," uviedol ÚHP.



Uzatvorenie, následné vyradenie jadrových elektrární a bezpečné uskladnenie rádioaktívneho materiálu môže podľa ÚHP trvať viac ako 20 rokov. Náklady na vyraďovanie ÚHP odhadoval na základe zahraničnej skúsenosti, konkrétne cez vyraďovanie technologicky podobných jadrových elektrární v EÚ. "Napríklad, vyradenie reaktora Mochovce 3 alebo Mochovce 4 by podľa tohto malo vyjsť približne na 630 miliónov eur," dodal ÚHP.



Vyraďovanie slovenských jadrových elektrární však podľa NJF bude v priemere o 16 % lacnejšie. "Cenu vyradenia reaktora Mochovce 3 alebo Mochovce 4 fond odhadol na 514 miliónov eur v cenách roku 2023. V praxi môže byť cena ešte nižšia, ukázalo to vyradenie jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku," priblížil ÚHP.



Pri vyraďovaní bude podľa Útvaru dôležité neprekročiť predpokladaný rozpočet NJF, inak by dodatočné náklady museli pravdepodobne znášať koneční spotrebitelia elektrickej energie.