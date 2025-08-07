< sekcia Ekonomika
ÚHP: Za pokračovanie prevádzky JISCD netreba platiť viac ako doteraz
JISCD je štátny IT systém, ktorý poskytuje elektronické služby pre autoškoly, umožňuje evidenciu vozidiel, technických a emisných kontrol, ako aj dopravných licencií.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Náklady na ročnú prevádzku Jednotného informačného systému v cestnej doprave (JISCD) by mohli narásť do výšky 3,2 milióna eur. Podľa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) to predpokladá Ministerstvo dopravy (MD) SR pri obstaraní zmluvy na podporu prevádzky systému na ďalšie obdobie. Pre bezproblémovú prevádzku systému však podľa útvaru netreba platiť viac ako v súčasnosti. Prehodnotením požiadaviek na prevádzkovú podporu JISCD by sa mohli ročné náklady znížiť o 1,2 milióna až 1,5 milióna eur oproti odhadu MD SR. Vyplýva to z hodnotiacej správy ÚHP.
Podľa ÚHP rezort dopravy predpokladá, že na podporu prevádzky systému bude potrebovať viac kapacít ako v súčasnosti. Dôvodom má byť aj plánované spustenie kontroly platnosti povinného zmluvného poistenia. „Zavedenie tejto služby sa ešte len pripravuje, nie je preto možné odhadnúť, ako ovplyvní potrebné kapacity na podporu prevádzky systému. Ak sa skutočne po zavedení počet úloh zvýši, je možné si dodatočné kapacity neskôr doobjednať,“ zhodnotil ÚHP.
Rezortu dopravy útvar odporučil prehodnotiť požiadavky na prevádzkovú podporu JISCD. Úsporu ročných nákladov by mohol rezort dopravy podľa ÚHP dosiahnuť presunom nepravidelných činností do služieb na objednávku a obstaraním kapacít podľa skutočnej potreby.
Zníženie nákladov by mohlo priniesť aj stanovenie maximálneho rozsahu služieb na riešenie incidentov podľa skutočného času potrebného na ich riešenie a za ceny bežné na trhu. Pri ostatných službách útvar odporučil overiť ich rozsah podľa využívania v minulom období a obstarať ich v rámci nadpaušálu len v potrebnej výške. Úsporu by tiež mohlo priniesť zníženie výšky rámca na rozvoj informačného systému podľa referenčných sadzieb za IT prácu v SR.
JISCD je štátny IT systém, ktorý poskytuje elektronické služby pre autoškoly, umožňuje evidenciu vozidiel, technických a emisných kontrol, ako aj dopravných licencií. ÚHP pripomenul, že v novembri tohto roka sa skončí zmluva na podporu prevádzky, ktorou si MD SR objednáva externých IT odborníkov na riešenie problémov a údržbu zariadení.
Rezort dopravy preto plánuje obstarať systémovú a aplikačnú podporu JISCD na ďalšie štyri roky. Celková cena na toto obdobie sa odhaduje na 21,8 milióna eur a bola stanovená ako najnižšia zo štyroch ponúk v prieskume trhu. Ročná prevádzka systému by mala stáť do 3,2 milióna eur. Paušálne platby sa navrhujú vo výške dva milióny eur a nadpaušál na riešenie incidentov v maximálnej výške 1,2 milióna eur. Rámec na rozvoj systému je stanovený na deväť miliónov eur na štyri roky.
Podľa ÚHP rezort dopravy predpokladá, že na podporu prevádzky systému bude potrebovať viac kapacít ako v súčasnosti. Dôvodom má byť aj plánované spustenie kontroly platnosti povinného zmluvného poistenia. „Zavedenie tejto služby sa ešte len pripravuje, nie je preto možné odhadnúť, ako ovplyvní potrebné kapacity na podporu prevádzky systému. Ak sa skutočne po zavedení počet úloh zvýši, je možné si dodatočné kapacity neskôr doobjednať,“ zhodnotil ÚHP.
Rezortu dopravy útvar odporučil prehodnotiť požiadavky na prevádzkovú podporu JISCD. Úsporu ročných nákladov by mohol rezort dopravy podľa ÚHP dosiahnuť presunom nepravidelných činností do služieb na objednávku a obstaraním kapacít podľa skutočnej potreby.
Zníženie nákladov by mohlo priniesť aj stanovenie maximálneho rozsahu služieb na riešenie incidentov podľa skutočného času potrebného na ich riešenie a za ceny bežné na trhu. Pri ostatných službách útvar odporučil overiť ich rozsah podľa využívania v minulom období a obstarať ich v rámci nadpaušálu len v potrebnej výške. Úsporu by tiež mohlo priniesť zníženie výšky rámca na rozvoj informačného systému podľa referenčných sadzieb za IT prácu v SR.
JISCD je štátny IT systém, ktorý poskytuje elektronické služby pre autoškoly, umožňuje evidenciu vozidiel, technických a emisných kontrol, ako aj dopravných licencií. ÚHP pripomenul, že v novembri tohto roka sa skončí zmluva na podporu prevádzky, ktorou si MD SR objednáva externých IT odborníkov na riešenie problémov a údržbu zariadení.
Rezort dopravy preto plánuje obstarať systémovú a aplikačnú podporu JISCD na ďalšie štyri roky. Celková cena na toto obdobie sa odhaduje na 21,8 milióna eur a bola stanovená ako najnižšia zo štyroch ponúk v prieskume trhu. Ročná prevádzka systému by mala stáť do 3,2 milióna eur. Paušálne platby sa navrhujú vo výške dva milióny eur a nadpaušál na riešenie incidentov v maximálnej výške 1,2 milióna eur. Rámec na rozvoj systému je stanovený na deväť miliónov eur na štyri roky.