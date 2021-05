ÚHP:Investícia do križovatky D1/D4 je potrebná, ale môže byť lacnejšia

Bratislava 14. mája (TASR) – Dobudovanie križovatky D1 a D4 si podľa odhadov vyžiada investíciu 132,6 milióna eur. Projekt je dopravne nevyhnutný. Investičné náklady je však možné znížiť o 6,3 milióna eur (5 %), ak súčasťou projektu nebude rekonštrukcia strediska údržby vo Vajnoroch a znížia sa náklady na výmenu vozovky v križovatke Triblavina. Konštatuje to Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) vo svojom hodnotení.



Projekt má odľahčiť dopravu v úseku diaľnice, ktorým denne prejde 70.000 vozidiel. K dostavbe sa štát zaviazal v zmluve s koncesionárom, ktorý stavia bratislavský obchvat. Materiál tiež poukazuje na to, že štát má zároveň záväzok platiť koncesionárovi D4/R7 plnú platbu za dostupnosť 55 miliónov eur ročne bez ohľadu na nemožnosť využiť obchvat pre chýbajúcu križovatku.



ÚHP odporúča znížiť odhad nákladov na kompletnú výmenu vozovky v križovatke Triblavina (úspora 3,2 milióna eur) a v kontexte rozpočtových obmedzení vypustiť z projektu rekonštrukciu strediska údržby vo Vajnoroch (úspora 3,1 milióna eur). Rekonštrukciu strediska údržby Vajnory navrhuje samostatne posúdiť a v prípade potreby realizovať ako nový projekt.



Ponuky vo verejnom obstarávaní plánuje Národná diaľničná spoločnosť (NDS) hodnotiť podľa kvalitatívnych kritérií. Cena bude mať váhu 49 %, ostatné kritériá zohľadnia skúsenosti, trvanie výstavby a dopravné obmedzenia. Kvalitatívne kritériá pri posudzovaní ponúk môžu podľa ÚHP zvýšiť spoločenské prínosy projektu. "Odporúčame však pevne určiť vzťah medzi cenou a hodnotou kvalitatívnych kritérií, a to na základe ich spoločenského prínosu," dodal útvar.



NDS podľa materiálu plánuje považovať ponuky nižšie ako 70 % predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) za mimoriadne nízke. To podľa ÚHP nie je bez znalosti podrobného rozpočtu vhodné. "Zníženie ceny o 30 % oproti neoptimalizovaným rozpočtom je na stavbách NDS bežné. Kritérium môže viesť k vylúčeniu reálnych cenových ponúk a vyššej výslednej cene," upozornil útvar, podľa ktorého diaľničiari informovali, že je možné hranicu znížiť na 50 %.



Pred ukončením verejného obstarávania navrhuje ÚHP preveriť primeranosť technického riešenia. "Ak nedôjde k významnému zdržaniu sprejazdnenia križovatky, odporúčame prispôsobiť riešenie častí stavby podľa výsledkov hodnotenia," konštatuje sa v hodnotení.