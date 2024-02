ÚHS: Agrorezort by mal vyčleniť zdroje na opravu klietkových chovov

Bratislava 29. februára (TASR) - Chovatelia nosníc žiadajú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby vyčlenilo finančné prostriedky na rekonštrukciu klietkových chovov a vyhlásilo samostatnú výzvu pre chovateľov nosníc. V opačnom prípade sa stane veľká časť produkcie slovenských vajec nepredajná a v SR príde po roku 2025 k zatvoreniu veľkého počtu hál alebo aj chovov hydiny. Uviedol to vo štvrtok na tlačovej besede riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár. Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu bude podľa neho potrebné vynaložiť prostriedky vo výške asi 65 miliónov eur.



"Zahraničné obchodné reťazce už od roku 2019 totiž avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. A to napriek tomu, že zatiaľ nie je schválený žiadny európsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch," priblížil Molnár.



Aj preto sa podľa neho v SR, podobne ako v okolitých krajinách, postupne realizuje rekonštrukcia klietkových chovov na podstielkové a voliérové chovy. "Avšak z dôvodu, že doteraz neboli zo strany štátu alebo Európskej únie (EÚ) vyplatené na tento účel žiadne finančné prostriedky, rekonštrukcie pokračujú iba veľmi pomaly. Dôvodom je, že chovatelia nosníc nemajú dostatok vlastných finančných prostriedkov na rýchlejší priebeh rekonštrukcií," podčiarkol.



"Ak chceme splniť požiadavku zahraničných obchodných reťazcov a nebudeme im od roku 2025 dodávať žiadne vajcia z klietkových chovov, potrebujeme mať do konca roka 2024 ukončenú rekonštrukciu ďalších minimálne 24,65 % klietkových chovov. Na rekonštrukcie tohto množstva bude nevyhnutné vynaložiť investície vo výške 17,7 milióna eur na chovy nosníc a ďalších 9,3 milióna eur na odchovy nosníc," zdôraznil.



"Ak nebudú chovateľom nosníc na tieto rekonštrukcie poskytnuté finančné zdroje z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo zo zdrojov EÚ, tieto rekonštrukcie budú pri súčasnom maximálnom možnom tempe prerábky na úrovni 5 % ročne trvať ďalších päť rokov. Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu bude potrebné vynaložiť finančné prostriedky až vo výške 65 miliónov eur," poznamenal.



V rámci schválených projektov z Programu rozvoja vidieka je podľa Molnára na rekonštrukciu klietkových chovov vyčlenená suma 2,2 milióna eur pre troch chovateľov nosníc. "Táto suma je nedostatočná a aj títo chovatelia hovoria o veľkých problémoch pri realizácii projektov v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, ako aj stavebných konaní," upozornil.



"Ak nepríde k rekonštrukcii dostatočného množstva klietkových chovov v SR do roku 2025, nastane problém s odbytom vajec z klietkových chovov v zahraničných obchodných reťazcoch a slovenské vajcia môžu byť nahradené vajcami zo zahraničia," dodal.



Molnár uzavrel, že chovatelia hydiny majú takisto veľké obavy z možnosti falšovania označovania spôsobu chovu nosníc pri dovážaných vajciach, pretože aj v iných krajinách EÚ postupujú rekonštrukcie iba veľmi pomaly. Výsledkom môže byť, že spotrebiteľ si kúpi v zahraničných reťazcoch vajcia označené ako podstielkové alebo voľnovýbehové, ale reálne bude naďalej konzumovať vajcia z klietkových chovov, avšak výrazne drahšie.