ÚHS: Chovatelia zo SR budú mať nosnice vo všetkých chovných systémoch
V úvode roka 2018 sa v SR chovalo v klietkových chovoch 88,8 % nosníc. Do konca roka 2024 sa podarilo na vlastné náklady zrekonštruovať 26,7 % chovov.
Autor TASR
Bratislava 1. januára (TASR) - Slovenskí chovatelia nosníc budú naďalej chovať nosnice vo všetkých chovných systémoch a spotrebitelia budú mať stále možnosť kúpiť si aj vajcia z klietkového chovu. V niektorých reťazcoch tieto vajcia v ponuke nebudú, avšak slovenské obchodné reťazce, menšie predajne, ako aj podnikové predajne budú vajcia z klietkových chovoch naďalej predávať, pretože to žiadna legislatíva nezakazuje. Uviedol to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár pri plánoch hydinárov na rok 2026.
„Vajcia z klietkového chovu budeme naďalej predávať aj do stravovacích zariadení, do potravinárskeho priemyslu, ako aj na priemyselné spracovanie na sušené alebo tekuté vajcia,“ priblížil.
Pripomenul, že zahraničné obchodné reťazce už od roku 2018 avizujú, že po roku 2025 nebudú predávať vo svojich prevádzkach v SR žiadne slovenské vajcia z klietkových chovov. Upozornil, že zatiaľ však nie je schválený žiadny celoeurópsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových systémoch. „Aj preto slovenskí chovatelia nosníc začali od roku 2018 postupne s rekonštrukciou klietkových chovov na alternatívne chovy. Tieto rekonštrukcie realizovali prevažne z vlastných finančných prostriedkov a až v roku 2025 bolo zrealizovaných niekoľko projektov s finančnou podporou z prostriedkov z EÚ,“ zdôraznil.
Spresnil, že v úvode roka 2018 sa v SR chovalo v klietkových chovoch 88,8 % nosníc. Do konca roka 2024 sa podarilo na vlastné náklady zrekonštruovať 26,7 % chovov. Ďalšie rekonštrukcie sa realizovali počas roka 2025. V septembri 2025 sa na Slovensku chovalo v obohatených klietkových chovoch 55,1 % nosníc, v podstielkových chovoch 36,5 % nosníc, vo voľnom výbehu 8,2 % nosníc a v ekologických chovoch 0,2 % nosníc. Do konca roka 2025 sa podiel klietkových chovov zníži o ďalšie 2 až 4 %,“ dodal riaditeľ ÚHS.
„V roku 2025 pozitívne vnímame schválenie projektov z prostriedkov EÚ na rekonštrukcie fariem na chovy nosníc, ako aj na výkrm hydiny. Rovnako pozitívne vnímame zachovanie podpory chovu hydiny cez tzv. zelenú naftu, ako aj schválenie a vyplatenie finančnej podpory na marketing a propagáciu pre potravinárske podniky,“ uzavrel Molnár.
