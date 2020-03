Únia hydinárov: Slovenskej hydiny a vajec je stále dostatok

Bratislava 28. marca (TASR) - Slovenskí producenti pred blížiacou sa Veľkou nocou produkujú a dodávajú na trh dostatočné množstvá hydinového mäsa, hydinových mäsových výrobkov a vajec. Potvrdil to pre TASR riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



Upozornil, že ohrozením trhu a produkcie hydiny a vajec na Slovensku môže byť dovoz hydinového mäsa a vajec z Poľska, kde zostáva veľká časť produkcie na skladoch producentov.



Poľsko má podľa neho totiž obrovskú nadprodukciu hydinového mäsa aj vajec a po zatvorení reštauračných zariadení v Európe sa im znížil výrazne export do zahraničia. Ak tieto prebytky dovezú do ČR a na Slovensko, bude to mať veľmi negatívny dosah na slovenských producentov. "Dovoz vajec do akcie sme zaznamenali už tento týždeň v reťazci Lidl," zdôraznil.



"Preto je dôležité, aby spotrebitelia nakupovali v obchodoch vajcia a hydinové mäso s pôvodom zo Slovenska. U týchto výrobkov majú záruku, že sú čerstvé, kvalitné a pod neustálou kontrolou potravinovej inšpekcie," podčiarkol.



V súvislosti s pokračujúcimi mimoriadnymi opatreniami zavedenými pre nový koronavírus uviedol, že slovenskí producenti hydiny a vajec zásobujú trh hydinovým mäsom a vajcami podľa objednávok. "V predchádzajúcich týždňoch sme zaznamenali zvýšený dopyt po našich produktoch," informoval.



Aktuálne má podľa Molnára sektor problémy so znížením počtov zamestnancov, a to z dôvodu OČR s deťmi a karantény spolu s rodinnými príslušníkmi, ďalej so zvyšujúcimi sa cenami, nedostatkom ochranných rúšok, respirátorov, dezinfekčných prostriedkov, ako aj teplomerov na meranie teploty zamestnancov. "Vládou prijaté opatrenia teda čiastočne zvyšujú náklady producentov," dodal riaditeľ ÚHS.