ÚHS: Konsolidácia a transakčná daň sa premietnu do cien hydiny

Bratislava 6. októbra (TASR) - Zvýšené náklady vyplývajúce z konsolidačného balíčka a dane z finančných transakcií sa premietnu do cien hydinových výrobkov. Uviedol to pre TASR Daniel Molnár, riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS), v reakcii na legislatívu, ktorú tento týždeň schválila Národná rada (NR) SR.



Chovatelia a spracovatelia hydiny podľa Molnára predpokladajú, že opatrenia vyplývajúce z konsolidačného balíka spôsobia nárast výrobných nákladov živej hydiny, hydinového mäsa a vajec. "Rovnako aj zavedenie transakčnej dane spôsobí firmám nárast ročných nákladov v desiatkach až stovkách tisícov eur, v závislosti od veľkosti firmy a jej tržieb. Tieto zvýšené náklady bude nevyhnutné v nasledujúcom roku premietnuť do našich odbytových cien výrobkov," priblížil.



"Rovnako vnímame negatívne aj opätovné nezaradenie konzumných slepačích vajec medzi potraviny so zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty (DPH). Vo všetkých okolitých krajinách sú vajcia predávané so zníženou sadzbou DPH, pretože ide o základnú potravinu. Preto sú pultové ceny vajec pre spotrebiteľov v týchto krajinách nižšie ako ceny vajec v Slovenskej republike," dodal Molnár.



Poslanci NR SR vo štvrtok (3. 10.) definitívne schválili balík opatrení na konsolidáciu verejných financií v budúcom roku. Jeho súčasťou je napríklad zvýšenie základnej sadzby DPH z 20 % na 23 %, pokles jej zníženej sadzby z 10 % na 5 %, ale aj zavedenie novej 19-percentnej sadzby na niektoré položky. Zvýši sa aj daň z príjmu právnických osôb od určitej výšky príjmu firiem.



Parlament 3. októbra definitívne schválil aj zákon o dani z finančných transakcií. Sadzba dane bude 0,4 % zo sumy finančnej transakcie, pri maximálnom limite 40 eur. Zdanenie výberov v hotovosti bude dvojnásobné, na úrovni 0,8 %. Daň z finančných transakcií by mala zabezpečiť pre rozpočet okolo 700 miliónov eur ročne. Budúci rok bude výber nižší, keďže sa začne platiť až od apríla.