ÚHS:Prípadov falšovania označovania pôvodu hydiny je zrejme oveľa viac

Bratislava 16. júla (TASR) - Veterinári počas prvého polroka zaznamenali dva prípady falšovania označovania krajiny pôvodu hydinového mäsa. Hydinári si však myslia, že ich je ďaleko viac. Uviedol to riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár na piatkovej tlačovej konferencii. V nadväznosti na problémy s preukazovaním pôvodu pri prebaľovacích spoločnostiach žiada Únia hydinárov zmeny v legislatíve aj prísnejšiu kontrolu.



"Vo februári zistili, že prebaľovacia firma zo Slovenska na dodacích listoch neuvádzala krajinu pôvodu hydinového mäsa a systém vysledovateľnosti krajiny pôvodu nebol preukázateľný, čo je v rozpore s nariadením Európskej komisie (EK)," pripomenuli hydinári. Ďalšia prebaľovacia spoločnosť zase uviedla v máji do obchodnej siete 120 ton hydinových výrobkov, klamlivo označených pôvodom zo SR.



"Tu musíme upozorniť, že v oboch prípadoch išlo o klamanie spotrebiteľa," uviedol Molnár s tým, že v oboch prípadoch stáli za problémom prebaľovacie spoločnosti a nie spracovateľské. V tomto kontexte hydinári apelujú na spotrebiteľov, aby pri nákupe uprednostňovali hydinové mäso zo slovenských bitúnkov, ktoré sú tri. Tieto bitúnky majú totiž stálu veterinárnu kontrolu. Tá, naopak, absentuje pri prebaľovacích spoločnostiach, ktorých je až 47.



Rovnako si Molnár myslí, že aj obchodné reťazce by mali viac dbať na to, aby dodávateľ vedel jasne preukázať pôvod hydinového mäsa.



Hydinári upozornili aj na praktiky, keď prebaľovacie spoločnosti nakúpili hydinové mäso od slovenských spracovávateľov, avšak len v minimálnych množstvách. Existuje teda podozrenie, že ďalej dodávané mäso nebolo len slovenského pôvodu.



Hydinári preto žiadajú kompetentné orgány o zmenu legislatívy, a to tak, aby bolo povinné okamžité stiahnutie klamlivo označeného mäsa z trhu a aby sa ihneď odobrala licencia prevádzkam, ktoré falšujú pôvod potravín. Takisto žiadajú zintenzívnenie kontrol dodržiavania zákona v prebaľovacích a rozrábkových prevádzkach na hydinové mäso a zavedenie povinnosti označovania výrobcu mäsa a krajiny pôvodu mäsa na hornej etikete výrobku v zornom poli spotrebiteľa.



Hydinári pripomenuli, že Slovensko za posledné štyri roky dováža čoraz viac hydinového mäsa. Dovoz stúpol od roku 2015 z objemu takmer 50.000 ton na viac než 87.000 ton v roku 2020. "Rastúci dovoz hydinového mäsa negatívne vplýva na sebestačnosť v produkcii hydinového mäsa v SR, za posledných päť rokov klesla zo 77 % na úroveň 51,6 % v roku 2020," uviedla únia.