ÚHS: Situácia v hydinárskom odvetví v SR sa aj v roku 2021 zhoršuje

Bratislava 30. marca (TASR) - Neustály rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, nárast dovozu hydinového mäsa, absencia systémovej finančnej podpory sektora, neriešenie existujúcich problémov, ako aj nedostatočná prezentácia slovenských potravín sa aj v roku 2021 podieľajú na ďalšom zhoršovaní situácie hydinárskeho odvetvia. Uviedol to riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár.



Únia hydinárov Slovenska preto podľa neho považuje za nevyhnutné prijať komplex účinných opatrení, ktoré zahŕňajú vykonávanie dôsledných kontrol dovážaného hydinového mäsa vrátane kontroly vysledovateľnosti a zamedzenie dovozu zdravie ohrozujúcich výrobkov na náš trh.



Podľa Molnára je potrebná zmena legislatívy o označovaní pôvodu mäsa tak, aby boli informácie o krajine pôvodu uvedené pre spotrebiteľa jasne a zreteľne priamo na hornej etikete výrobku.



Podľa neho je zároveň nevyhnutné vyčleniť dostatok finančných prostriedkov na podporu sektora chovu a spracovania hydiny, rovnako ako je to v ostatných okolitých krajinách. Veľmi nízka úroveň štátnej pomoci podľa Molnára predražuje slovenské produkty a robí z nich nekonkurenčný tovar. "Je potrebné taktiež dlhodobé vedenie spotrebiteľa k spotrebe kvalitných, zdravých a čerstvých slovenských potravín," doplnil Molnár.



"Prijatie týchto a ďalších opatrení je o to dôležitejšie, že aktuálna situácia je poznačená rapídnym rastom cien obilnín, repky a sóje. Každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má totiž zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydiny. Spotreba krmív predstavuje 56 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a 45 % všetkých nákladov pri produkcii vajec. Rast cien kŕmnych zmesí má negatívny vplyv aj na produkciu a ceny jednodňovej hydiny," dodal riaditeľ ÚHS.