ÚHS žiada agrorezort o zmenu klietkových chovov nosníc na podstielkové

Bratislava 26. septembra (TASR) - Ak do roku 2025 nepríde k rekonštrukcii množstva klietkových chovov nosníc na podstielkové, slovenské vajcia môžu byť v zahraničných obchodných reťazcoch nahradené tými z dovozu. Únia hydinárov Slovenska (ÚHS) preto žiada Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, aby bola vyhlásená výzva pre chovateľov nosníc na rekonštrukciu týchto chovov. V utorok na tlačovej konferencií o tom informoval riaditeľ ÚHS Daniel Molnár a podpredseda ÚHS Ladislav Birčák.



V opačnom prípade by po roku 2025 podľa Molnára prišlo k zatvoreniu veľkého počtu chovov hydiny v SR. "V súčasnej dobe máme v klietkových chovoch zhruba 73,7 % nosníc, čo je dosť veľký problém s ohľadom na to, že rok 2025 sa blíži. Aby sme vedeli zabezpečiť ich produkciu, je nevyhnutné prerobiť veľké množstvo týchto chovov," uviedol.



V súčasnej dobe je podľa Molnára potrebné investovať 43 miliónov eur na prerábku hál na chov nosníc a ďalších 21 miliónov eur na prerábku hál, kde sa robí odchov mládok. "Spolu je to približne 64 miliónov eur, no problém je, že chovatelia tieto prostriedky nemajú," dodal.



Zahraničné obchodné reťazce podľa Molnára už od roku 2019 avizujú, že od roku 2025 nebudú predávať vajcia, ktoré pochádzajú z klietkových chovov zo Slovenska aj napriek tomu, že doteraz nebola schválená žiadna legislatíva, ktorá by klietkový chov nosníc zakazovala. Slovenskí chovatelia mali podľa neho možnosť zapojiť sa do výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorá bola uzatvorená v roku 2022, no zo šiestich najväčších chovateľov bude riešiť tieto projekty iba jeden z nich.



"Štyria ďalší tieto prostriedky nedostali napriek tomu, že všetky podmienky, ktoré boli stanovené vo výzve, splnili, avšak nie je dostatok finančných prostriedkov na financovanie týchto projektov," priblížil Molnár. Ak by teda neprišlo k rekonštrukcii týchto chovov, v najbližšom období môže podľa neho prísť k výraznému zníženiu produkcie vajec na Slovensku. Stalo by sa tak z dôvodu, že reťazce by predávali vajcia zo zahraničia za veľmi nízke ceny, čo by bolo nerentabilné pre domácich chovateľov.



Vajcia z klietkových chovov sú podľa Molnára najlacnejšie, pretože náklady na ich produkciu sú najnižšie. "Pri podstielke sú náklady vyššie a pri tých vajciach z voľných výbehov sú náklady najvyššie, čiže z pohľadu ekonomiky sú vajcia z klietkových chovov najvýhodnejšie a najlacnejšie. Preto hovoríme, že je dôležité nezakazovať spotrebiteľovi kupovať si niektorý druh vajec, ale nechať ten výber na neho," dodal.



"Štatistika, ktorú zverejňuje každý týždeň PPA, hovorí, že na Slovensku sa dlhodobo predáva okolo 70 až 80 % vajec, ktoré pochádzajú z klietkových chovov, čiže sú najpredávanejšie. Napriek tomu vlastne chcú zahraničné obchodné reťazce tento predaj obmedziť a predávať vajcia, ktoré sú v súčasnej dobe predávané výrazne menej," uzavrel Molnár.