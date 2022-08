ÚJD povolil spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce

Bratislava 25. augusta (TASR) - Úrad jadrového dozoru (ÚJD) vo štvrtok vydal definitívne rozhodnutie, ktorým umožňuje spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO3) do prevádzky. Informoval o tom ÚJD.



"Po overení splnenia všetkých technických a legislatívnych požiadaviek a preverení vznesených pripomienok, námietok a podnetov vo veci podaného rozkladu prvostupňového povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia 3. bloku Mochovce do prevádzky, vydala dnes 25. augusta 2022 predsedníčka ÚJD SR ako druhostupňový správny orgán rozhodnutie," uviedol ÚJD.



Vydaniu povolení predchádzala podľa ÚJD rozsiahla inšpekčná a analytická činnosť inšpektorov ÚJD a ich externej podpory. "Druhostupňové rozhodnutie bolo vydané až po dôslednom vyhodnotení všetkých nezávislých analýz a odborných posudkov, ktoré si úrad nechal vypracovať v rámci procesu preverovania podnetov a obsahuje komplexné odôvodnenie preverenia podmienok procesu uvádzania 3. bloku JE Mochovce do prevádzky s dôrazom na jadrovú bezpečnosť ako najvyššiu prioritu," dodal úrad.



Tretí blok EMO začali stavať v roku 1987. Po niekoľkoročnom prerušení prác začali Slovenské elektrárne s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008. Nový jadrový blok v Mochovciach bude mať inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu sa Slovensko stane čistým vývozcom elektriny.



Dostavba Mochoviec sa oproti plánom výrazne predražila. Na začiatku dostavby SE rátali s nákladmi okolo troch miliárd eur, no výsledná cena bude dvakrát vyššia. Náklady na dostavbu sleduje aj štát, pretože má v spoločnosti prostredníctvom Ministerstva hospodárstva (MH) SR 34-percentný podiel.