Ukazovateľ inflácie v USA zostal v máji vysoký

Washington 30. júna (TASR) - Kľúčový ukazovateľ vývoja inflácie v USA si v máji udržal vysoké medziročné tempo rastu. Rast spotrebiteľských výdavkov sa zároveň spomalil viac, ako predpovedali ekonómovia. To je ďalší dôkaz, že vysoká inflácia tlačí na americké domácnosti a spôsobuje mimoriadne škody rodinám s nízkymi príjmami. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Americké ministerstvo obchodu vo štvrtok informovalo, že index cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) vzrástol v máji 2022 medziročne o 6,3 %, čo bolo rovnaké tempo ako v predchádzajúcom mesiaci. V porovnaní s aprílom stúpol o 0,6 %.



Jadrový PCE, bez nestálych cien potravín a energií, ktorý je pre americkú centrálnu banku (Fed) preferovaným meradlom inflácie, sa v máji medziročne zvýšil o 4,7 % po náraste o 4,9 % v apríli a medzimesačne stúpol o 0,3 %.



Spotrebiteľské výdavky v USA zároveň vzrástli v máji menej, ako sa očakávalo, keďže vyššie ceny tovarov viedli domácnosti k obmedzeniu ich nákupov. To naznačuje, že zotavovanie ekonomiky USA stráca tempo.



Ministerstvo obchodu vo štvrtok tiež oznámilo, že výdavky domácností, ktoré predstavujú viac ako dve tretiny ekonomickej aktivity USA, minulý mesiac vzrástli len o 0,2 % po revidovanom aprílovom zvýšení o 0,6 %, namiesto o 0,9 % pri rýchlom odhade.



Ekonómovia predpovedali, že spotrebiteľské výdavky stúpnu v máji o 0,4 %.



Aj osobné príjmy v USA sa v máji zvýšili, a to o 0,5 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci a v súlade s očakávaniami trhu.