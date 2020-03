Bern 30. marca (TASR) - Popredný ukazovateľ trendov vo švajčiarskej ekonomike v marci prudko klesol. To signalizuje jej výrazné spomalenie, keďže ekonomickú aktivitu v krajine vážne zasiahla pandémia nového koronavírusu. Naznačil to v pondelok vývoj ekonomického barometra renomovaného švajčiarskeho inštitútu KOF.



Podľa najnovšieho prieskumu KOF sa hodnota ekonomického barometra v marci znížila na štvormesačné minimum 92,9 bodu z revidovaných 101,8 bodu vo februári (namiesto 100,9 bodu pri rýchlom odhade).



Marcová hodnota ukazovateľa je výrazne pod dlhodobým priemerom a jeho medzimesačný pokles bol najstrmší od januára 2015, keď Švajčiarska národná banka zrušila limit pre minimálny kurz švajčiarskeho franku.



Podľa KOF sa na základe toho výsledku dá očakávať, že švajčiarske hospodárstvo v blízkej budúcnosti zaznamená výrazné spomalenie. Think tank tiež skonštatoval, že marcový pokles barometra odráža prvé ekonomické dôsledky pandémie koronavírusu.



KOF pritom upozornil, že prieskum sa uskutočnil v prvej polovici marca, teda tesne pred zavedením striktných opatrení v boji proti novému koronavírusu.



Pod slabé marcové výsledky sa podpísalo najmä zhoršenie nálady v priemyselnom sektore, ktorý zápasí so slabým exportom. V priebehu mesiaca sa však začala nálada prudko zhoršovať aj v iných odvetviach.