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Piatok 28. august 2026
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Ukazovateľ vyhliadok švajčiarskej ekonomiky stúpol

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vyhliadky ekonomiky nahor posunul najmä pozitívny vývoj v spracovateľskom priemysle, v segmente služieb a zahraničný dopyt.

Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Vyhliadky švajčiarskeho hospodárstva sa v auguste zlepšili. Naznačil to vývoj ekonomického barometra, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v auguste stúpla najvyššie od novembra 2021, a to na 106,7 bodu. Júlová úroveň bola podľa revidovaných údajov 104,2 bodu. Barometer v auguste pohodlne prekonal očakávanie trhu, že bude len na úrovni 103,3 bodu.

Vyhliadky ekonomiky nahor posunul najmä pozitívny vývoj v spracovateľskom priemysle, v segmente služieb a zahraničný dopyt. Súkromná spotreba však zostala pod tlakom. V rámci spracovateľského priemyslu a stavebníctva lepší výhľad signalizovali najmä ukazovatele zásob medziproduktov, vyhliadok zamestnanosti, výrobnej aktivity a nevybavených objednávok. Priaznivo sa vyvíjal hutnícky a textilný sektor, ale oslabilo sa papierenské a tlačiarenské odvetvie.
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