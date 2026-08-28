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Ukazovateľ vyhliadok švajčiarskej ekonomiky stúpol
Vyhliadky ekonomiky nahor posunul najmä pozitívny vývoj v spracovateľskom priemysle, v segmente služieb a zahraničný dopyt.
Autor TASR
Bern 28. augusta (TASR) - Vyhliadky švajčiarskeho hospodárstva sa v auguste zlepšili. Naznačil to vývoj ekonomického barometra, ktorý každý mesiac zverejňuje švajčiarsky hospodársky inštitút KOF. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v auguste stúpla najvyššie od novembra 2021, a to na 106,7 bodu. Júlová úroveň bola podľa revidovaných údajov 104,2 bodu. Barometer v auguste pohodlne prekonal očakávanie trhu, že bude len na úrovni 103,3 bodu.
Vyhliadky ekonomiky nahor posunul najmä pozitívny vývoj v spracovateľskom priemysle, v segmente služieb a zahraničný dopyt. Súkromná spotreba však zostala pod tlakom. V rámci spracovateľského priemyslu a stavebníctva lepší výhľad signalizovali najmä ukazovatele zásob medziproduktov, vyhliadok zamestnanosti, výrobnej aktivity a nevybavených objednávok. Priaznivo sa vyvíjal hutnícky a textilný sektor, ale oslabilo sa papierenské a tlačiarenské odvetvie.
Inštitút v piatok uviedol, že hodnota jeho ekonomického barometra v auguste stúpla najvyššie od novembra 2021, a to na 106,7 bodu. Júlová úroveň bola podľa revidovaných údajov 104,2 bodu. Barometer v auguste pohodlne prekonal očakávanie trhu, že bude len na úrovni 103,3 bodu.
Vyhliadky ekonomiky nahor posunul najmä pozitívny vývoj v spracovateľskom priemysle, v segmente služieb a zahraničný dopyt. Súkromná spotreba však zostala pod tlakom. V rámci spracovateľského priemyslu a stavebníctva lepší výhľad signalizovali najmä ukazovatele zásob medziproduktov, vyhliadok zamestnanosti, výrobnej aktivity a nevybavených objednávok. Priaznivo sa vyvíjal hutnícky a textilný sektor, ale oslabilo sa papierenské a tlačiarenské odvetvie.