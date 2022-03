Ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky sa vo februári zvýšil

Washington 18. marca (TASR) - Popredný ukazovateľ vývoja americkej ekonomiky sa vo februári zotavil z poklesu v predchádzajúcom mesiaci a vzrástol viac, ako ekonómovia odhadovali. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu inštitútu Conference Board, ktorý prevzala TASR.



Konkrétne, kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, sa vo februári 2022 zvýšil o 0,3 % na 119,9 bodu, po revidovanom poklese o 0,5 % v januári a 0,8-percentnom zvýšení v decembri.



"Najnovšie výsledky neodrážajú úplný vplyv ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá by mohla znížiť trajektóriu vývoja amerického LEI a signalizovať pomalší hospodársky rast, ako sa očakávalo v prvej polovici roka,“ vyhlásil Ataman Ozyildirim, riaditeľ ekonomického výskumu v Conference Board.



Upozornil pritom, že vplyv vojny na Ukrajine na globálnu ekonomiku a dodávateľské reťazce a tiež prudko stúpajúce ceny energií, potravín a kovov spolu s rastúcimi úrokovými sadzbami, nedostatkom pracovnej sily a vysokou infláciou, to všetko predstavuje protivietor ekonomickému rastu USA.



Zvýšenie LEI vo februári odrážal pozitívne príspevky siedmich z 10 čiastkových ukazovateľov. Čiastkový index súčasnej ekonomickej situácie sa pritom vo februári zvýšil o 0,4 % po náraste o 0,3 % v januári, zatiaľ čo index, ktorý odráža hodnotenie minulej situácie v ekonomike, stagnoval.



Conference Board vzhľadom na riziká revidovala svoju prognózu rastu ekonomiky USA na 3 % v roku 2022, čo je stále viac ako pred pandémiou nového koronavírusu, keď tempo jej rastu dosahovalo v priemere 2 %.