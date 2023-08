Ukazovatele zdravia ekonomiky signalizujú spomalenie globálneho rastu

Londýn 6. augusta (TASR) - Dva ukazovatele zdravia firiem a ekonomiky v piatok (4. 8.) zasvietili na červeno. Lodiarska skupina Maersk totiž oznámila pokles globálneho dopytu po námornej kontajnerovej doprave a reklamný gigant WPP uviedol, že klienti v americkom technologickom sektore obmedzili svoje výdavky na marketing. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dánska skupina A.P. Moller-Maersk, ktorá je považovaná za barometer vývoja svetového obchodu a je jedným z najväčších svetových prepravcov kontajnerov, znížila vyhliadky týkajúce sa globálnej kontajnerovej dopravy. Maersk počíta s poklesom objemu kontajnerovej prepravy až o 4 %, pričom doteraz očakávala jeho zníženie maximálne o 2,5 %.



Maersk kontroluje približne šestinu svetového kontajnerového obchodu a prepravuje tovar pre maloobchodné a spotrebiteľské spoločnosti, ako sú Walmart, Nike či Unilever.



Najväčšia svetová reklamná skupina WPP varovala, že americkí klienti v oblasti technológií v druhom štvrťroku obmedzili svoje výdavky, čo bolo podľa jej šéfa Marka Reada prekvapivé. "Výdavky sa po určitom čase zvýšia, ale myslím si, že až do konca roka budeme nervózni, keďže nebudeme mať jasno, kedy sa to stane," uviedol pre Reuters.



WPP preto nasledovala konkurenta Interpublic a znížila svoju prognózu rastu reklamných výdavkov v tomto roku z 3 % až 5 % na 1,5 % až 3,0 %. To je výrazný obrat proti februáru, keď WPP, ktorá vlastní agentúry Ogilvy, Grey a GroupM, počítala s tým, že jej klienti nebudú na marketingu šetriť ani počas poklesu, aby podporili predaj a ospravedlnili zvýšenie cien.



Podľa analytikov tieto správy odrážajú opatrnosť firiem, keďže sa im zvýšili náklady na obsluhu dlhu a spotrebitelia obmedzujú svoje výdavky pre prudký nárast životných nákladov. Výdavky na marketing sa často znižujú ako prvé, keď sa spoločnosti obávajú nedostatku hotovosti.



Medzinárodný menový fond (MMF) minulý týždeň uviedol, že v tomto roku očakáva spomalenie rastu globálneho hospodárstva, na čele s vyspelými ekonomikami, a to aj napriek tomu, že ceny potravín klesli a marcové turbulencie v bankovom sektore sa podarilo potlačiť. MMF prognózuje, že globálny rast sa v tomto a budúcom roku spomalí na 3 % z minuloročných 3,5 %.