Ukončili rekonštrukciu Študentského domova Nitra

Nitra 29. júla (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre ukončila rekonštrukciu Študentského domova (ŠD) Nitra. Študenti sa v ňom budú môcť ubytovať od septembra. Nová ubytovacia kapacita ŠD Nitra je 443 lôžok, čo je o deväť lôžok viac ako pred rekonštrukciou, informoval riaditeľ Študentských domovov UKF v Nitre Peter Hrobár. V internáte je 145 trojlôžkových izieb a štyri dvojlôžkové. Na prízemí sú dve bezbariérové dvojlôžkové izby pre imobilných študentov.



UKF realizovala obnovu internátu v rámci spoločného projektu konzorcia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a UKF. Obe univerzity sa úspešne zapojili do grantovej výzvy Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Rekonštrukcia ŠD Nitra sa v rámci projektu realizovala od konca júna 2024, celková cena diela je 3,040 milióna eur.



Obnova internátu zahŕňala komplexnú prestavbu ubytovacej časti ŠD Nitra. Pri stavebných úpravách sa nainštalovalo dodatočné zateplenie obvodových stien pri okenných otvoroch, obnovené boli podlahy, omietky, osadené boli aj nové vstupné dvere do izieb a sociálnych zariadení, informovala Ľudmila Lampertová z Technického oddelenia UKF. Rekonštrukciou prešli kúpeľne i kuchynky. Zrealizovala sa výmena elektroinštalácie, kompletne obnovená bola vykurovacia sústava.



Súčasťou rekonštrukcie ubytovacej časti internátu je aj výmena nábytku v 81 izbách v celkovej hodnote 396.000 eur. Dodávka a montáž nového nábytku potrvá do konca augusta. Približne polovica izieb ŠD je vybavená pôvodným nábytkom z roku 2015.



Vstup do internátu a na každé jeho poschodie bude zabezpečený prístupovým systémom. Ten zaistí, že do priestorov ŠD sa dostanú len ubytovaní študenti a určení zamestnanci UKF. Všetky vchody do internátu budú zabezpečené kamerovým systémom, ktorý bude nepretržite monitorovať vstup do objektu.