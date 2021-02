Ukladanie pokút za neuhradenie diaľničnej známky by sa malo upraviť

Bratislava 18. februára (TASR) – Pokutu za neuhradenie diaľničnej známky by malo byť možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti. Najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti. Vyplýva to z návrhu zákona o diaľničnej známke z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Novela zákona má podľa rezortu dopravy opraviť chybu v tzv. "kilečku". Kabinet zároveň navrhuje, aby právnu normu parlament prerokoval v tzv. zrýchlenom režime.



Táto úprava by mala podľa dôvodovej správy prispieť k zvýšeniu efektívnosti sankcionovania prevádzkovateľov vozidiel, ktorí si nesplnili zákonnú povinnosť.



Zmena má súvisieť s legislatívnou úpravou prijatou zákonom v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ide o tzv. "kilečko". Táto úprava totiž podľa rezortu dopravy výrazne zredukovala možnosť efektívneho postihovania prevádzkovateľov vozidiel za nesplnenie povinnosti úhrady diaľničnej známky, keďže v súčasnosti možno pokutu uložiť do 60 dní odo dňa porušenia povinnosti, teda do 60 dní právoplatne rozhodnúť o pokute. MDV v doložke vplyvov podotklo, že pri dodržaní príslušných procesných ustanovení zákona o správnom konaní to je v praxi takmer nevykonateľné.



Na túto chybu v tzv. "kilečku" ministerstvo dopravy upozornilo ešte v lete hneď, ako bola táto zmena schválená. Rezort dopravy preto predkladal tento návrh na rokovanie vlády už v auguste minulého roka. Vtedy ho však stiahol s tým, že "opravu" urobí minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Do dnešného dňa však k náprave nedošlo ani po tom, ako sme rezort hospodárstva opakovane kontaktovali," uviedol v stredu (17. 2.) pre TASR hovorca MDV Ivan Rudolf. Preto minister dopravy opätovne vo štvrtok predložil novelu zákona, ktorá zavedie lehoty na udelenie sankcie za jazdu po spoplatnených úsekoch bez platnej diaľničnej známky v súlade so správnym poriadkom.



"Ministerstvo dopravy a výstavby sa musí riadiť platnou legislatívou, aktuálne nastavenie legislatívy by však spôsobilo, že prakticky u všetkých pokút by sa nenaplnili zákonne podmienky na ich udelenie," odôvodnil Rudolf. Zdôraznil, že hlavným problémom je nevykonateľná 60-dňová lehota na uloženie pokuty za neplatnú diaľničnú známku.