Ukončenie opravy železničného mosta pri Trnovci nad Váhom sa oneskorí

Trnovec nad Váhom 30. októbra (TASR) - Termín ukončenia opravy a údržby železničného mosta medzi stanicami Šaľa a Trnovec nad Váhom sa posúva zhruba o mesiac. Podľa pôvodného harmonogramu mali byť práce, ktoré sa začali v auguste, ukončené do konca októbra. Z dôvodu prevádzkových a klimatických podmienok bol termín na realizáciu opráv a údržby predĺžený, informovala obec Trnovec nad Váhom. Podľa upraveného harmonogramu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) by mali byť práce ukončené do 25. novembra.



Železničná spoločnosť Slovensko avizovala, že práce na železničnom moste medzi stanicami Šaľa a Trnovec nad Váhom prinesú významné zlepšenia pre všetkých cestujúcich na trati Bratislava - Galanta - Nové Zámky. Po ukončení opráv sa rýchlosť vlakov na tomto moste zvýši z 50 na 120 kilometrov za hodinu, čo umožní plynulejší a rýchlejší prechod vlakov cez tento úsek. Modernizácia, ktorú realizujú ŽSR, by mala prispieť k zvýšeniu spoľahlivosti a komfortu cestovania.



Počas výlukových prác je doprava na tomto úseku vedená len po jednej traťovej koľaji. Vlaky môžu cez daný úsek prechádzať rýchlosťou desať kilometrov za hodinu. V dôsledku týchto obmedzení môžu vlaky na trati Bratislava - Nové Zámky meškať 15 až 30 minút v závislosti od aktuálnej dopravnej situácie.