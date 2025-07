Ukončenie pobočky pošty v B. Bystrici ľudia nepocítia, rok je zavretá

Banská Bystrica 31. júla (TASR) - Definitívne ukončenie prevádzky Pošta Banská Bystrica 8, ku ktorému pristupuje Slovenská pošta od 1. augusta v rámci optimalizácie pobočkovej siete, Banskobystričania nijako nepocítia. Pošta, ktorá sa nachádzala v centre mesta oproti mestskému úradu, služby neposkytuje už vyše roka a jej zákazníci využívajú iné pobočky.



„Prevádzku tejto pobočky sme ukončili dočasne k 1. júnu 2024, pričom sme hľadali priestory, do ktorých by sa mohla presťahovať. Vzhľadom na to, že sa nám nepodarilo nájsť vhodnú alternatívu a od uvedeného termínu verejnosť začala využívať ostatné pobočky v meste bez dopytu po opätovnom otvorení Pošty Banská Bystrica 8, pristúpili sme k definitívnemu ukončeniu prevádzky,“ konštatoval vo štvrtok pre TASR špecialista pre styk s verejnosťou Slovenskej pošty Michal Petro.



Dôvodom na zatvorenie pošty „osmičky“ bola výpoveď zo zmluvy o nájme nebytových priestorov zo strany prenajímateľa spoločnosti Slovak Telekom. Poskytovanie služieb prevzala hlavná Pošta Banská Bystrica 1 na Hornej ulici, kde od vlaňajšieho júna rozšírili hodiny pre verejnosť a posilnili ju aj personálne.



Zrušená pobočka nezabezpečovala doručovanie zásielok, výdaj oznámených zásielok a ani výplatu dôchodkov. Dodávanie poštových zásielok realizovala už aj predtým hlavná pošta, čo sa nemení. Najbližší BalíkoBOX k zrušenej pobočke sa nachádza na Partizánskej ceste.



Podľa Petra doručovanie poštovými doručovateľmi na dennej báze zostáva bez zmeny. Mimo denného doručovania listových zásielok, poštových poukazov či predplatenej tlače môžu obyvatelia priamo u poštových doručovateľov uhradiť SIPO platby, nechať si vyplatiť dôchodok, sociálnu dávku a iné.



Slovenská pošta pokračuje v transformačnom procese, ktorého cieľom je dlhodobo udržateľné fungovanie a prispôsobenie služieb reálnym potrebám zákazníkov. Optimalizácia pobočkovej siete je súčasťou dlhodobého plánu modernizácie, ktorý reaguje na zmenu správania zákazníkov, pokles tradičnej listovej korešpondencie a rastúci dopyt po digitálnych a alternatívnych spôsoboch doručovania.