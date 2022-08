Ukončením výroby hliníka v Slovalco príde ZSSK Cargo o miliónové tržby

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ukončenie výroby hliníka negatívne ovplyvní aj železničné prepravy Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo). Štátna firma dlhodobo prepravovala pre Slovalco viac ako 300.000 ton oxidu hlinitého ročne, po ohlásenom odstavení výroby o tento významný objem prepravy a s ním súvisiace tržby príde, informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.



Žiarska hlinikáreň Slovalco odstaví do konca septembra výrobu hliníka. "Ukončením výroby hliníka príde ZSSK Cargo nielen o významné objemové výkony, ale aj o tržby v miliónoch eur za rok a obávam sa, že môže byť ohrozená aj zamestnanosť u nás ako dopravcu v danom regióne," priblížil generálny riaditeľ ZSSK Cargo Roman Gono.



Dovoz oxidu hlinitého pre Slovalco patril podľa neho v uplynulých rokoch k stabilným prepravám firmy. "V rozhodujúcej väčšine išlo o prepravy z prístavov Rotterdam a Koper," doplnil Gono.



Na území Slovenska prepravovala železničná spoločnosť tieto zásielky ako certifikované ucelené vlaky, čo sú vlaky zaradené do systému manažérstva kvality podľa normy ISO. Na uvedené prepravy boli naviazané aj ďalšie výkony ako pristavovanie vozňov na vlečku a z vlečky či komerčné úkony.



Hlinikáreň Slovalco v Žiari nad Hronom minulý týždeň informovala, že definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka. Rozhodnutie je podľa firmy reakciou na vysoké ceny elektriny a nedostatočné kompenzácie zo strany štátu, na ktoré v uplynulých dvoch rokoch podnik upozorňoval. V Slovalcu by po odstavení primárnej výroby hliníka malo fungovať iba recyklačné centrum pre spracovanie procesného šrotu, ktoré podnik uviedol do prevádzky tento rok.