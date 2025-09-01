< sekcia Ekonomika
Ukončili ponukové konanie na handlovskú plaváreň
Verejné ponukové konanie na koncesnú zmluvu vyhlásil správca konkurznej podstaty koncom apríla v Obchodnom vestníku.
Autor TASR
Handlová 1. septembra (TASR) - Správca konkurznej podstaty ukončil verejné ponukové konanie na koncesnú zmluvu na prevádzku a rekonštrukciu mestskej plavárne a kúpaliska v Handlovej. O výsledku konania, z ktorého vzišiel záujemca, informoval mesto. To po zasadnutí odbornej komisie skonštatovalo, že tento nesplnil podmienky verejného obstarávania. O ďalšom postupe tak rozhodne správca.
„Je povinnosťou mesta Handlová postupovať, prípadne nazerať na ponuku z pohľadu verejného obstarávateľa. V tomto prípade neboli splnené podmienky zákona o verejnom obstarávaní, ktoré boli platné v roku 2017 a zároveň i aktuálneho zákona. Išlo napríklad o to, že spoločnosť nebola zapísaná v registri partnerov verejného sektora,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.
Mesto ako obstarávateľ podľa nej nemalo možnosť dožadovať alebo určovať ďalšie lehoty na to, aby ponuku záujemca doplnil z pohľadu verejného obstarávania, nakoľko tieto dokumenty musia byť platné v čase, keď bolo uzatvorené verejné ponukové konanie. „Opäť sa situácia vracia do rúk konkurzného konania, to znamená správcu konkurznej podstaty a je len na ňom, ako bude postupovať,“ priblížila.
Paulínyová zdôraznila, že správca konkurznej podstaty postupoval plne v súlade so zákonom, plnil si svoje povinnosti a rovnako to bolo i v prípade mesta ako obstarávateľa. Na otázku, či môže správca nerešpektovať rozhodnutie mesta o nesplnení podmienok, hovorkyňa mesta uviedla, že správca koná na základe zákona o konkurze a reštrukturalizácii a nezávisle od mesta.
Verejné ponukové konanie na koncesnú zmluvu vyhlásil správca konkurznej podstaty koncom apríla v Obchodnom vestníku. Speňažiť majetok mu nariadil Okresný súd Banská Bystrica. Zostávajúcu časť pohľadávky v prípade koncesnej zmluvy správca vyčíslil na 3.513.599,82 eura. V súpise majetku sa okrem iného nachádzajú vstupný objekt kúpaliska, osvetlenie plavárne, lavičky, skrinky na prezliekanie, čerpadlo, filtrácie, štyri telefóny či serverovňa. Právo na užívanie plavárne správca vyčíslil na 500.000 eur a technické zhodnotenie stavby krytého bazénu na viac ako 424.000 eur.
„Mesto si stále plní svoje povinnosti, ktoré sa týkajú odplaty za koncesnú zmluvu z roku 2017. V prípade, že správca konkurznej podstaty vyhlási nové verejné ponukové konanie, tieto finančné zdroje sa započítajú mestu, o svoje zdroje tak nepríde,“ dodala Paulínyová.
Konkurz na majetok koncesionára, spoločnosť B.T.I., vyhlásil súd ešte koncom januára 2023. Modernizáciu a prevádzku mestskej plavárne a priľahlého kúpaliska mala zabezpečiť spoločnosť za viac ako päť miliónov eur. Všetok majetok zostáva aj naďalej mestský, mesto malo náklady spojené s rekonštrukciou splácať na základe koncesnej zmluvy počas 15 rokov. Plaváreň uzatvorili ešte v roku 2017, s rekonštrukciou začala firma na začiatku roka 2018. Otáznym podľa radnice zostáva i stav rozostavanej plavárne, zástupcovia mesta totiž nemajú do nej prístup.
