Piatok 19. december 2025
Ukončili rekonštrukciu trate medzi Novou Baňou a Hronským Beňadikom

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Viac ako rok trvajúca oprava na tzv. južnom ťahu medzi Zvolenom a Bratislavou má zabezpečiť plynulejšiu dopravu aj zvýšenie bezpečnosti.

Autor TASR
Hronský Beňadik 19. decembra (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ukončili rekonštrukciu viac ako 11 kilometrov dlhého úseku trate medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou. Viac ako rok trvajúca oprava na tzv. južnom ťahu medzi Zvolenom a Bratislavou má zabezpečiť plynulejšiu dopravu aj zvýšenie bezpečnosti.

Štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková v piatok na stretnutí s médiami informovala, že stavba v hodnote takmer 40 miliónov eur bola financovaná z európskych zdrojov. „Táto rekonštrukcia je jednou zo série siedmich projektov z Plánu obnovy, ktoré sa skončia v roku 2026,“ podotkla s tým, že modernizácia železničnej infraštruktúry patrí medzi priority ministerstva dopravy.

Trať na tomto úseku bola podľa jej slov pred rekonštrukciou vo veľmi zlom stave, problémom bola aj plynulosť dopravy. V rámci stavebných prác zrekonštruovali železničný zvršok a spodok, nástupištia, priecestia, výhybky, mosty a priepusty, budovy a prístrešky. Takisto trakčné vedenie, osvetlenie, miestny rádiový systém či transformačnú stanicu a staničné zabezpečovacie zariadenie.

Generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Garaj dodal, že stanica v Hronskom Beňadiku bola jednou z dvoch posledných staníc na južnom ťahu, kde doteraz chýbalo elektronické zabezpečovacie zariadenie. Vďaka nemu bude doprava v úseku bezpečnejšia a prinesie tiež efektívnejšiu prevádzku. Za benefit považuje aj zvýšenie traťovej rýchlosti, vďaka čomu budú jazdiť vlaky v tomto úseku bez meškania.

Rekonštrukciu úseku ukončila spoločnosť Strabag s. r. o. v septembri tohto roka a v súčasnosti je už vlaková doprava v tomto úseku plne obnovená a bez výluk. Štefan Šeliga zo spločnosti Strabag s. r. o. priblížil, že stavebné práce sa predĺžili z dôvodu niekoľkých nepredvídaných technických okolností. Jednou z nich bolo aj objavenie banskej štôlne pod koľajou v oblasti Novej Bane, ktorá si vyžiadala osobitné zabezpečovacie opatrenia.
