Ukrajina získala finančnú podporu vo výške takmer 5 miliónov eur

Kyjev 8. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a Ukrajina dosiahli na expertnej úrovni dohodu o trojročnom programe pomoci za vyše 5 miliárd USD. Program by mal pomôcť vojnou poškodenej krajine s reformami v ďalšom období, nakoľko platnosť súčasného krátkodobého úveru vyprší v januári budúceho roka. Potvrdila to cez víkend šéfka MMF Kristalina Georgievová.



Ako uviedla v sobotu (7. 12.) po telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, experti MMF dosiahli s Ukrajinou dohodu o programe podpory ukrajinskej ekonomiky v hodnote 5,5 miliardy USD (4,96 miliardy eur). Ten nahradí súčasný krátkodobý program v objeme 3,9 miliardy USD.



Šéfka fondu dodala, že dohodu ešte musia potvrdiť členské štáty a Výkonná rada MMF. Uvoľňovanie financií však bude závisieť od plnenia stanovených podmienok.



Georgievová v rozhovore so Zelenským ocenila "výrazný pokrok" v oblasti zavádzania reforiem a v hospodárskej politike, v čom však Kyjev musí pokračovať. Podľa nej sa s prezidentom zhodli, že kľúčom k ekonomickému úspechu Ukrajiny je posilnenie právneho štátu a integrity súdnictva.



MMF a ďalšie medzinárodné inštitúcie dlhodobo tlačia na Kyjev, aby riešil rozsiahlu korupciu a znížil vplyv oligarchov, uviedla agentúra AFP. Viacerí bankári a analytici sa však obávajú, že ani nová vláda na oligarchiu výraznejší tlak nevyvinie.



(1 EUR = 1,1094 USD)