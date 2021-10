Zelenskyj: Ukrajina by mohla do Európy poslať ďalšie zásoby plynu

Foto: TASR/AP

Kyjev 24. októbra (TASR) - Ukrajina by mohla do Európy poslať ďalších 55 miliárd kubických metrov (m3) zemného plynu. Uviedol to prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý obvinil Moskvu, že riadi energetickú krízu v Európe.Ceny plynu v Európe dosahujú rekordné maximá, keďže ekonomiky sa po zmiernení pandémie nového koronavírusu opäť otvorili a dodávky elektriny z obnoviteľných zdrojov sa spomaľujú. Európa sa tak zmieta v energetickej kríze.Kritici v západných metropolách obviňujú z rastu cien Rusko. Tvrdia, že Moskva nezvyšuje dodávky plynu, aby prinútila Európu udeliť certifikát nedávno dokončenému plynovodu Nord Stream 2, ktorý vedie po dne Baltického mora z Ruska do Nemecka.Kontroverzné potrubie obchádza Ukrajinu a jeho celková ročná kapacita je 55 miliárd m3.Oleksij Danilov, šéf ukrajinskej rady pre národnú bezpečnosť a obranu po skončení zasadania v piatok novinárom povedal, že postsovietska republika by mohla ponúknuť Európe viac dodávok zemného plynu za špeciálnych podmienok.Ukrajinský prezident Zelenskyj v piatok (22. 10.) obvinil Moskvu zo zorganizovania európskej energetickej krízy a vyzval Brusel, aby spolupracoval s Kyjevom proti ruskej "". "Ukrajina má čo ponúknuť svojim európskym partnerom," uviedol pre agentúru AFP." dodal prezident Ukrajiny.Predsedníčka hornej komory ruského parlamentu Valentina Matvijenková zase v piatok počas návštevy v Aténach vyhlásila, že Rusko si splní svoje súčasné záväzky ohľadne dodávok plynu do Európy a pokúsiť sa tiež poskytnúť dodatočné objemy, ak to bude potrebné. "Matvijenková dodala, že sa netreba báť energetickej závislosti na Rusku. "Zdôraznila, že o európskej energetickej politike rozhoduje samotná Únia, nie Rusko, a teda ju nemôže ovplyvniť. Upozornila, že Moskva môže akurát vyjadriť svoj názor, že je pravdepodobne príliš skoro vzdať sa jadrovej energie, ktorá je bezpečná, šetrná k životnému prostrediu a vyrába najlacnejšiu elektrinu.Podľa nej by sa síce mala presadzovať tzv. zelená agenda, ale nemala by sa uponáhľať, malo by sa postupovať krok za krokom po tom, keď sa podarí vyriešiť a odstrániť jednotlivé problémy. Je nemožné opustiť uhlie, plyn a ropu, keďže nové technológie zelenej energie nemôžu zatiaľ poskytnúť ani teraz, ani v nasledujúcich dňoch, Európe všetku potrebnú energiu.Ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí Valdai International Club tento týždeň vyhlásil, že nedostatok plynu v európskych krajinách môže v tomto roku dosiahnuť zhruba 70 miliárd m3, keďže iba Rusko zvyšuje dodávky, zatiaľ čo dodávky z USA a Blízkeho východu klesajú.