Ukrajina chce nižší cenový strop na ruskú ropu, 30 až 40 USD za barel

Kyjev 27. novembra (TASR) - Strop na cenu ruskej ropy prepravovanej po mori by sa mal pohybovať medzi 30 až 40 USD (28,91 až 38,55 eura) za barel, čo je menej ako úroveň, ktorú navrhla skupina G7, siedmich krajín najbohatších ekonomík sveta. Uviedol to v sobotu (26. 11.) ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Vlády Európskej únie (EÚ), ktoré sa snažia obmedziť schopnosť Moskvy financovať vojnu na Ukrajine bez toho, aby spôsobili šok v dodávkach ropy, sa nevedia dohodnúť na cenovom strope. G7 navrhuje, aby bol strop stanovený na úrovni 65 až 70 USD za barel (159 litrov). Do platnosti má vstúpiť 5. decembra.



Zelenskyj označil cenový limit, o ktorom G7 uvažuje, za umelý. Ukrajinský prezident neustále tlačí na spojencov, aby uvalili prísnejšie sankcie proti Rusku. "Chceli by sme, aby boli sankcie v tomto boji veľmi efektívne, aby bol limit na úrovni 30 až 40 USD, takže Rusko ich (sankcie, pozn. TASR) pocíti," povedal na tlačovej konferencii.



Po zavedení cenového stropu nebudú môcť lodné, poisťovacie, zaisťovacie či finančné spoločnosti poskytovať služby spojené s predajom ruskej ropy za cenu nižšiu ako stanovený strop.



V rámci EÚ Poľsko, Estónsko a Litva presadzujú oveľa nižší cenový strop ako 65 až 70 USD za barel, zatiaľ čo Grécko, Cyprus a Malta chcú vyšší limit.



(1 EUR = 1,0375 USD)