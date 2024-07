Ukrajina chce vyriešiť tranzit ropy so SR podľa asociačnej dohody s EÚ

Kyjev 30. júla (TASR) - Ukrajina je pripravená vyriešiť otázky tranzitu ropy so Slovenskom v súlade s asociačnou dohodou Európskej únie (EÚ), uviedol v utorok námestník ukrajinského ministra energetiky Roman Andarak. Kyjev podľa neho garantuje tranzit ropy pre firmy, na ktoré sa nevzťahujú sankcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) v pondelok (29. 7.) vyhlásil, že Slovnaft zastaví dodávky nafty na Ukrajinu, ak Kyjev neobnoví tranzit ropy od ruského Lukoilu cez svoje územie.



Ukrajina koncom júna uvalila sankcie na Lukoil, ktorý je jednou z najväčších ruských ropných spoločností. V rámci týchto sankcií zakázala akékoľvek aktivity Lukoilu na svojom území a zastavila tranzit jeho ropy do slovenských a maďarských rafinérií.



Andarak v utorok uviedol, že Ukrajina je "pripravená riešiť prípadné problematické otázky", keď Slovensko aktivuje relevantný mechanizmus v asociačnej dohode s EÚ. "Do dnešného dňa to neurobilo," uviedol Andarak v písomnom komentári pre agentúru Reuters a dodal, že Kyjev "garantuje neprerušený tranzit ropy" pre všetky spoločnosti, na ktoré sa nevzťahujú západné a ukrajinské sankcie.



Slovensko sa spolu s Maďarskom postavilo proti vojenskej pomoci západných spojencov Ukrajine, ktorá bojuje proti ruskej invázii, a svoj tlak stupňujú od chvíle, keď Kyjev uvalil sankcie na Lukoil.



Dodávky ropy cez Ukrajinu od iných ruských dodávateľov neboli prerušené a Ukrajina je pre EÚ naďalej spoľahlivým partnerom v oblasti tranzitných služieb, povedal Andarak. "Ukrajinská strana tranzit nezastavila, pokračuje, všetky rezervácie sú splnené," povedal.



Celkový podiel Slovenska a Maďarska na dodávkach nafty na Ukrajinu predstavuje približne 10 % a podľa ukrajinských analytikov by mohol byť pokrytý z iných zdrojov.