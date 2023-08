Ukrajina dala Bacardi na zoznam medzinárodných vojnových sponzorov

Kyjev 11. augusta (TASR) - Ukrajina označila Bacardi, najväčšiu súkromnú spoločnosť na výrobu liehovín, za medzinárodného sponzora vojny na svojom území, keďže neodišla z ruského trhu, ale naopak rozširuje tam svoje aktivity. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Ukrajinská Národná agentúra pre prevenciu korupcie vo štvrtok (10. 8.) zaradila spoločnosť Bacardi Limited so sídlom v Hamiltone na Bermudách na svoj zoznam "medzinárodných vojnových sponzorov". Obvinila ju pritom z podpory ruskej ekonomiky a sponzorovania "agresie proti Ukrajine".



"Po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu Bacardi naďalej dodáva produkty v hodnote miliónov dolárov do Ruska a naberá tam nových zamestnancov," uviedla agentúra vo vyhlásení a dodala, že spoločnosť zaplatila viac ako 12 miliónov USD (10,89 milióna eur) na dani z príjmu v Rusku.



Označenie za medzinárodného vojnového sponzora nemá právne dôsledky, ako je zmrazenie majetku alebo zákaz cestovania. Jeho zámerom je zahanbiť firmy, ktoré pokračujú v obchodovaní s Ruskom počas vojny, čo poškodzuje ich meno.



Na ukrajinskom zozname je v súčasnosti 32 spoločností, vrátane Unileveru či Procter & Gamble.



Firma Bacardi sa k tomu zatiaľ nevyjadrila. Jej zaradenie na ukrajinskú čiernu listinu prichádza tri dni potom, čo americké noviny Wall Street Journal podrobne popísali, ako spoločnosť nesplnila sľub o pozastavení vývozu do Ruska krátko po začatí invázie na Ukrajinu. Namiesto toho jej ruský podnik Bacardi Rus doviezol medzi júnom 2022 a júnom tohto roka produkty za 169 miliónov USD. A v minulom roku Bacardi Rus vykázal nárast tržieb o 314 miliónov dolárov.



Jeho priami konkurenti ako Pernod Ricard opustili ruský trh po invázii na Ukrajinu.



Ukrajinská vláda uviedla, že pôsobením v Rusku poskytuje spoločnosť "ekonomickú podporu vojne, ktorú na Ukrajine rozpútal ruský prezident Vladimir Putin".



(1 EUR = 1,1019 USD)