Ukrajina dokončuje opravy energosystémov, je pripravená na ďalšiu zimu

Kyjev 13. septembra (TASR) - Ukrajina takmer už dokončila opravy svojich energetických systémov, ktoré poškodili ruské útoky počas predchádzajúcej zimy, a je pripravená na nadchádzajúce zimné obdobie. Povedal to v stredu šéf štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Inštalovali sme už všetky zariadenia, ktoré sme plánovali, a sme pripravení na zaťaženie počas nadchádzajúcej zimnej sezóny," povedal Kudryckyj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu.



Ruské útoky počas predchádzajúcej zimy spôsobili rozsiahle škody na energetickej infraštruktúre, čo viedlo k častým výpadkom v dodávkach elektrickej energie. Kudryckyj dodal, že aj teraz je "vysoké riziko" útokov Ruska na energetický systém Ukrajiny, momentálne má však Ukrajina omnoho silnejšiu protivzdušnú obranu.



"My už vieme, aké to počas útoku je a pre nepriateľa tak bude veľmi ťažké nás prekvapiť po tom, ako na náš energetický systém vypálil počas minulej zimy 1200 rakiet," povedal Kudryckyj s tým, že tempo opráv v tomto roku bolo v priemere šesť- až sedemkrát rýchlejšie než pred útokom Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Do dnešných dní dostalo Ukrenerho v rámci zahraničnej pomoci na opravy energetickej siete približne 900 miliónov eur. Firma zároveň pracuje na získaní ďalších financií potrebných počas nadchádzajúcej zimnej sezóny.