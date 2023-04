Ukrajina dúfa, že do konca roka dostane od MMF ďalšie dve tranže úveru

Kyjev 5. apríla (TASR) - Ukrajina dúfa, že do konca roka dostane od Medzinárodného menového fondu (MMF) ešte dve tranže úveru v hodnote takmer 2 miliárd USD po tom, ako začiatkom týždňa získala prvú splátku. Uviedol to tento týždeň predstaviteľ ukrajinskej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ukrajina získala na začiatku týždňa prvú tranžu v rámci nového 4-ročného programu pomoci od MMF, ktorého celková hodnota dosahuje 15,6 miliardy USD (14,31 miliardy eur). Hodnota samotnej prvej tranže je 2,7 miliardy USD. Nový úverový program je súčasťou širšej globálnej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 115 miliárd USD.



Kyjev teraz očakáva, že do konca roka sa mu podarí získať ďalšie dve splátky z úveru MMF v hodnote 1,8 miliardy USD. "Veríme, že dostaneme tento rok všetky plánované tranže," povedal jeden z viceguvernérov centrálnej banky Serhij Nikolajčuk, ktorý dodal, že každá z ďalších dvoch tranží predstavuje sumu 900 miliónov USD.



Ukrajina čelí tento rok obrovskému rozpočtovému schodku a jej ekonomika závisí výhradne od pomoci zahraničia. Ukrajinské ministerstvo financií informovalo, že od začiatku tohto roka získala krajina v rámci zahraničnej pomoci celkovo 12,6 miliardy USD.



Výmenou za podporu zo strany MMF a postupné uvoľňovanie jednotlivých splátok musí Ukrajina splniť niekoľko podmienok. Ich súčasťou sú kroky na zvýšenie daňových príjmov, udržanie stability výmenného kurzu, nezávislosť centrálnej banky a posilnenie protikorupčných aktivít. Ako povedal guvernér ukrajinskej centrálnej banky Andrij Pyšnyj, Kyjev je odhodlaný svoje záväzky v rámci programu plniť.



Napriek obrovským stratám a nevyhnutnej finančnej pomoci však ukrajinská ekonomika vykazuje tento rok lepší stav, než sa čakalo. V tejto súvislosti Nikolajčuk povedal, že centrálna banka pravdepodobne zlepší svoju prognózu vývoja hospodárstva na tento rok oproti januárovému odhadu, ktorý stanovil rast ekonomiky na 0,3 %.



"Vidíme, že situácia je podstatne lepšia, než sme očakávali v januári. Súvisí to s faktom, že energetický sektor sa ukázal omnoho odolnejší, než sa predpokladalo," dodal Nikolajčuk. Centrálna banka zároveň informovala, že podnikateľská nálada sa zlepšila po tom, ako sa zima skončila, pričom energetický sektor dokázal do veľkej miery zvládnuť útoky Ruska na energetickú infraštruktúru.



(1 EUR = 1,0901 USD)