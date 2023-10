Ukrajina dúfa,že v roku 2024 získa od EÚ pomoc vo výške 18 miliárd eur

Kyjev 23. októbra (TASR) - Ukrajina, ktorá je od minuloročnej ruskej invázie odkázaná na pomoc zo zahraničia, dúfa, že v budúcom roku dostane od Európskej únie (EÚ) 18 miliárd eur. To by bola rovnaká suma, akú si zabezpečila na rok 2023. Uviedli to v pondelok ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Kyjev práve dostal 1,5 miliardy eur v rámci deviatej tranže z finančnej pomoci od EÚ, uviedol premiér Denys Šmyhal v aplikácii na odosielanie správ Telegram.



"Rozpočtová podpora EÚ pre Ukrajinu v roku 2023 už dosiahla 15 miliárd eur, to je jeden z najdôležitejších faktorov, ktoré Ukrajine pomáhajú byť ekonomicky odolnou a stabilnou," napísal.



Kyjev je veľmi závislý od zahraničnej finančnej pomoci po tom, čo sa jeho ekonomika minulý rok prepadla približne o tretinu v dôsledku vojny s Ruskom. Milióny ľudí utiekli pred vojnou, mestá boli zbombardované, logistické trasy a dodávateľské reťazce boli narušené a energetický sektor a kritická infraštruktúra poškodené leteckými útokmi.



V najbližších mesiacoch sa očakávajú ďalšie dve tranže od EÚ, čím sa celková suma v tomto roku zvýši na 18 miliárd eur, uviedlo kyjevské ministerstvo financií.



Ukrajinská vláda začala spoločne s EÚ pracovať na novom dlhodobom programe v celkovej hodnote 50 miliárd eur rozloženom na štyri roky, uviedol Šmyhal. Vláda dúfa, že na budúci rok získa z tohto programu 18 miliárd eur, povedal.



Minister financií Serhij Marčenko začiatkom tohto mesiaca skonštatoval, že "únava" darcov rastie, ako sa vojna s Ruskom naťahuje.



Ukrajinská vláda plánuje v rámci rozpočtu na rok 2024 deficit približne 42 miliárd USD (39,66 miliardy eur) a dúfa, že tento deficit pokryje zo zahraničnej finančnej pomoci.



(1 EUR = 1,0591 USD)