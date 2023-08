Ukrajina je blízko k dohode s poisťovňami o krytí lodí v Čiernom mori

Kyjev 21. augusta (TASR) - Ukrajina je blízko k dokončeniu schémy s globálnymi poisťovňami o krytí lodí na prepravu obilia z jej čiernomorských prístavov. TASR o tom informuje na základe správy portálu politico.eu, ktorá sa odvoláva na vyhlásenie Oleksandra Grybana, námestníka ukrajinského ministra hospodárstva, pre hospodársky denník Financial Times (FT).



Podľa Grybana príslušné ministerstvá, domáce banky a medzinárodné poisťovacie skupiny vrátane Lloyd's of London aktívne diskutujú o dohode.



Schéma by mohla byť zavedená už na budúci mesiac. Mala by sa vzťahovať na päť až 30 lodí a na škody spôsobené počas plavby cez Čierne more, povedal Gryban.



Denník FT informoval o tom, že o riziko sa podelia poisťovatelia a ukrajinská štátna banka, pričom verejnú časť rizika bude kryť ukrajinský štátny cestný fond.



Rusko v júli odstúpilo od dohody o bezpečnom koridore pre vývoz ukrajinského obilia cez Čierne more, ktorú sprostredkovala OSN, a ktorá umožnila Ukrajine vyvážať pšenicu a iné produkty z jej prístavov. Kremeľ po odstúpení od dohody varoval, že lode plaviace sa do a z ukrajinských prístavov možno považovať za vojenské ciele.



Minulý týždeň ruské sily vypálili varovné výstrely a vstúpili na nákladnú loď plávajúcu pod vlajkou štátu Palau v juhozápadnej časti Čierneho mora. Ukrajina označila loď za tureckú.



V piatok (18. 8.) sa však nákladnej lodi Joseph Schulte v nemecko-čínskom vlastníctve ako prvej podarilo prejsť novovytvoreným ukrajinským čiernomorským koridorom doplávať do Turecka.