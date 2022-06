Ukrajina je súčasťou regulátorov pre elektronické komunikácie

Brusel 7. júna (TASR) - Európska komisia (EK) prijala v utorok rozhodnutie, ktorým sa národnému regulačnému orgánu Ukrajiny, zodpovednému za elektronické komunikácie, povoľuje účasť v Orgáne európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC) a v agentúre na jeho podporu (Úrad BEREC).



Rozhodnutie EK špecifikuje konkrétne pracovné dojednania - ukrajinský regulačný orgán sa bude podieľať na každodennej práci Rady regulátorov BEREC, ale bez hlasovacieho práva. Ukrajina však môže vymenovať expertov, ktorí sa pridajú do jednotlivých pracovných skupín BEREC, okrem iného v oblasti roamingu, regulácie trhu a celkovej digitálnej regulácie.



Rozhodnutie exekutívy EÚ je založené na Dohode o pridružení medzi Ukrajinou a EÚ, prostredníctvom ktorej sa obe strany zaviazali podporovať zosúladenie zákonov Ukrajiny so zákonmi EÚ o elektronickej komunikácii a podporovať spoluprácu medzi ukrajinským národným regulačným orgánom a národnými regulačnými orgánmi v členských štátoch eurobloku.



Eurokomisár pre vnútorný trh Thierry Breton povedal, že je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým udržať Ukrajinu čo najbližšie k jednotnému trhu EÚ.



"Preto som rád, že môžem v BEREC privítať ukrajinského regulátora. Umožní to užšiu spoluprácu v otázkach konektivity v súčasnej núdzovej situácii a položí základy pre priblíženie ukrajinských pravidiel pre elektronickú komunikáciu k telekomunikačnému rámcu EÚ," uviedol komisár v správe pre médiá.



Podľa oficiálneho vyjadrenia predsedníčky BEREC Annemarie Sipkesovej BEREC a jeho národní regulátori z členských krajín Únie si už vytvorili vynikajúci vzťah s kolegami z ukrajinského Národného výboru pre reguláciu elektronickej komunikácie (NCEC). Zdôraznila, že nedávno to potvrdila aj spolupráca EÚ s Ukrajinou, týkajúca sa roamingových taríf a spoločné kroky ukrajinských operátorov a operátorov z EÚ na zabezpečenie cenovo dostupného pripojenia pre ukrajinských utečencov, ktorí našli dočasné útočisko v členských krajinách Únie.



"Sme radi, že môžeme privítať NCEC v rodine BEREC, a že sa Ukrajinci k nám môžu pripojiť v našom projekte vytvorenia jedného európskeho digitálneho trhu, ktorý podporuje plnú konektivitu a vychádza v ústrety koncovým užívateľom," uviedla Sipkesová.



Začiatkom tohto roka telekomunikační operátori so sídlom v EÚ a na Ukrajine z podnetu Európskej komisie a Európskeho parlamentu podpísali spoločné vyhlásenie o zabezpečení a stabilizácii cenovo dostupného alebo bezplatného roamingu a medzinárodných hovorov medzi EÚ a Ukrajinou. Pomohli tak miliónom Ukrajincov vysídlených po celej Európe zostať v kontakte s rodinou a priateľmi doma a mať prístup k spoľahlivým informáciám.