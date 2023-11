Ukrajina má dostatok energetických zdrojov, aby prečkala zimu

Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajina má momentálne dostatok energetických zdrojov, aby prekonala nadchádzajúcu zimu, ale prípadný prudký nárast ruských útokov môže narušiť distribučné siete. Uviedol to v sobotu (11. 11.) neskoro večer ukrajinský minister energetiky German Galuščenko. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Máme dostatok energetických zdrojov," povedal Galuščenko pre ukrajinskú verejnoprávnu televíziu. "Otázkou je, do akej miery môžu budúce útoky ovplyvniť dodávky."



Za uplynulých pár týždňov Rusko zaútočilo na ukrajinskú infraštruktúru šesťdesiatkrát, uviedol Kyjev v stredu (8. 11.). To vyvolalo obavy, že Moskva už možno začala systematicky cieliť na ukrajinskú elektrickú sieť počas druhej vojnovej zimy.



Minulú zimu tisíce ruských dronov a rakiet zasiahli energetickú infraštruktúru Ukrajiny a spôsobili rozsiahle výpadky prúdu.



Ukrajina podľa Galuščenka očakáva, že Rusko reštartuje masové bezpilotné a raketové útoky na energetickú infraštruktúru, keď teploty klesnú a zostanú pod nulou.



Ukrajina sa zatiaľ na jeseň tešila nezvyčajne teplému počasiu, no očakáva sa, že v Kyjeve a na ďalších miestach v nadchádzajúcom týždni teploty klesnú pod 0 stupňov Celzia.