Ukrajina má výpadky v dodávkach elektriny, vláda chce znížiť spotrebu

Kyjev 20. októbra (TASR) - Ukrajinci čelia prvým rozsiahlym výpadkom v dodávkach elektrickej energie. Dôvodom sú opravy zariadení potom, ako ruské útoky zasiahli veľkú časť energetickej infraštruktúry. Vláda vyzvala obyvateľov, aby elektrinou šetrili a spotrebu znížili aspoň o pätinu.



Ako uviedla agentúra Reuters, úrad ukrajinského prezidenta v stredu večer (19. 10.) oznámil, že obyvatelia by mali spotrebu elektrickej energie znížiť od 7.00 do 23.00 h na minimum a v prípade, že tak neurobia, musia počítať s odstávkami.



Minister energetiky Herman Haluščenko vo štvrtok vyhlásil, že od 10. októbra uskutočnilo Rusko viac než 300 leteckých útokov voči ukrajinskej infraštruktúre. Zároveň ocenil, že obyvatelia výzvy vlády na zníženie spotreby o 20 % vypočuli. "Vidíme, že spotreba (elektriny) klesá," povedal Haluščenko s tým, že obyvatelia tak robia dobrovoľne. Ak by to však nestačilo, vláda bude musieť pristúpiť k nútenému obmedzeniu dodávok.



Šetrenie oznámili aj viaceré veľké mestá ako Kyjev a Charkov, pričom mnohé uviedli, že obmedzili premávku trolejbusov a zredukovali aj frekvenciu vlakov v metre. Vedenie Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny, ktorá hraničí s Ruskom, informovalo, že región bude celý deň (od 7.00 do 23.00 h) bez elektrickej dopravy či pouličného osvetlenia. "Potrebujeme čas na opravy," povedal vo štvrtok dopoludnia v televízii šéf spoločnosti Ukrenergo Volodymyr Kudrytskyj.



Prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým uviedol, že Rusi zničili za vyše týždňa zhruba 30 % ukrajinských elektrární. Ako informoval v stredu večer, iba za ten deň zničili ďalšie tri energetické zariadenia. Jedným z nich bola uhoľná elektráreň v meste Burštyn na západe krajiny. Ako dodalo vedenie Ivanofrankivského regiónu, elektráreň je vážne poškodená.