Ukrajina môže čerpať viac zdrojov z EÚ z programu na prepájanie Európy

Brusel 6. júna (TASR) - Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová a ukrajinský minister pre rozvoj miestnych komunít a infraštruktúru Oleksandr Kubrakov podpísali v utorok v Ľvove dohodu o pridružení Ukrajiny k programu EÚ Nástroj na prepájanie Európy (NPE).



Vďaka tejto dohode budú môcť záujemcovia z Ukrajiny predkladať projekty spoločného záujmu v oblasti dopravy, energetiky a digitálnych technológií a uchádzať sa o financovanie z fondov EÚ, čím sa ešte viac zlepší prepojenosť Ukrajiny s jej susedmi v Únii. Dohoda podporí začlenenie Ukrajiny do jednotného trhu EÚ a podnieti rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť.



V oblasti dopravy sa ukrajinské orgány a podniky budú môcť uchádzať o financovanie na základe budúcich výziev na prekladanie návrhov zverejnených v rámci NPE v súčasnom programovom období (2021 – 2027). Ďalšia výzva bude vyhlásená v septembri 2023. Uprednostnia sa opatrenia, ktoré posilňujú prepojenosť medzi základnou sieťou členských štátov a sieťou v tretích krajinách.



Pokiaľ ide o energetiku, ukrajinské infraštruktúrne projekty prepojené s členskými štátmi EÚ už majú možnosť požiadať o štatút projektov vo vzájomnom záujme. To znamená, že infraštruktúrne projekty spájajúce tretie krajiny s EÚ môžu využívať zjednodušené povoľovacie postupy a lepší prístup k financovaniu.



Vďaka utorňajšej dohode budú mať takéto projekty na Ukrajine k dispozícii nové možnosti financovania.



V novembri 2023 uverejní eurokomisia nasledujúci únijný zoznam projektov spoločného záujmu a po prvýkrát aj zoznam projektov vo vzájomnom záujme s tretími krajinami.



Ukrajina môže okrem toho získať podporu z NPE – Energetika, na cezhraničné projekty v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.



Z Nástroja na prepájanie Európy v oblasti digitalizácie (NPE – Digitalizácia) možno podporiť projekty spoločného záujmu v oblasti pripojiteľnosti. Ide najmä o projekty zamerané na hlavné siete spájajúce EÚ s tretími krajinami a na rozvoj bezpečnej, zabezpečenej a udržateľnej vysokovýkonnej infraštruktúry vrátane gigabitových sietí a mobilných sietí piatej generácie (5G).



Po vyhlásení výziev v rámci NPE – Digitalizácia sa budú môcť subjekty z Ukrajiny uchádzať o spolufinancovanie pre projekty zamerané na zvýšenie kapacity, bezpečnosti a odolnosti digitálnych pripojení medzi Ukrajinou a jej susedmi v EÚ.



V rámci NPE – Doprava je na granty z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 k dispozícii 25,8 miliardy eur, ktoré poputujú na spolufinancovanie dopravných projektov v členských štátoch EÚ. Cez NPE – Energetika je k dispozícii 5,8 miliardy eur na spolufinancovanie projektov spoločného záujmu podľa nariadenia o transeurópskych energetických sieťach, ako aj cezhraničných projektov v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. V rámci NPE – Digitalizácia je suma dve miliardy eur určená do európskych infraštruktúr v oblasti pripojiteľnosti a podporí sa zavádzanie a využívanie piatej generácie 5G sietí v miestnych komunitách.











