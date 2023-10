Ukrajina na pôde WTO pozastavila sťažnosť proti SR, Maďarsku a Poľsku

Varšava 5. októbra (TASR) - Ukrajina pozastavila svoju sťažnosť, ktorú podala na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) proti svojim trom susedom - Maďarsku, Poľsku a Slovensku - za to, že odmietli ukončiť zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov. Oznámil to vo štvrtok námestník ukrajinského ministra hospodárstva Taras Kačka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Európska komisia 15. septembra oznámila, že platnosť embarga na štyri kategórie ukrajinských poľnohospodárskych produktov vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené.



Poľsko, Maďarsko a Slovensko sa napriek nesúhlasu Komisie rozhodli v embargu na dovoz ukrajinskej pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien pokračovať. Argumentovali pritom obavami z poškodenia svojich poľnohospodárskych odvetví v dôsledku nadmerných dovozov z Ukrajiny. Ukrajina na to reagovala podaním sťažnosti na pôde WTO.