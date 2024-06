Ukrajina nedosiahla dohodu o reštrukturalizácii dlhu

Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajine sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o reštrukturalizáciu dlhu vo výške približne 20 miliárd dolárov (18,72 miliardy eur), čo vyvoláva obavy, že vojnou zasiahnutá krajina sa môže prepadnúť do platobnej neschopnosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dohoda s držiteľmi medzinárodných dlhopisov, ktorá umožnila Kyjevu pozastaviť platby po ruskej invázii na jar roku 2022, sa končí v auguste. Ukrajina viedla takmer dva týždne rozhovory s držiteľmi dlhopisov, pričom sa snažila reštrukturalizovať dlh, aby si zachovala prístup na medzinárodné trhy a zároveň splnila požiadavky Medzinárodného menového fondu (MMF). Vládny návrh a protinávrh držiteľov dlhopisov však v pondelok ukázali, že medzi zúčastnenými stranami existujú veľké rozdiely pri pohľade na to, akú podobu by mala mať reštrukturalizácia.



Ukrajina a veriteľský výbor zatiaľ nedospeli k dohode o podmienkach reštrukturalizácie, budú však pokračovať v konštruktívnych rozhovoroch, uviedla vo vyhlásení ukrajinská vláda.



(1 EUR = 1,0686 USD)