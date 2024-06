Ukrajina nedosiahla dohodu s veriteľmi o reštrukturalizácii dlhu

Londýn/Kyjev 17. júna (TASR) - Ukrajine sa v pondelok počas formálnych rozhovorov nepodarilo dosiahnuť dohodu so skupinou držiteľov dlhopisov o reštrukturalizácii dlhu vo výške približne 20 miliárd USD (18,67 miliardy eur). Hrozí jej tak riziko nesplatenia štátneho dlhu, tzv. default. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V auguste sa končí dohoda s držiteľmi dlhopisov, ktorá Ukrajine umožňovala pozastaviť platby po ruskej invázii v roku 2022. Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko povedal, že rozhovory budú pokračovať a očakáva, že vláda dosiahne dohodu do 1. augusta.



Formálne rokovania s výborom držiteľov dlhopisov prebiehajú už takmer dva týždne. Ukázalo sa však, že vládny návrh a protinávrh držiteľov dlhopisov sú na míle vzdialené.



Vláda vo vyhlásení uviedla, že aj keď Ukrajina a veriteľský výbor nedospeli k dohode o podmienkach reštrukturalizácie, budú pokračovať v konštruktívnych diskusiách prostredníctvom svojich poradcov. A budú pokračovať aj bilaterálne diskusie s inými investormi.



Vo vládnom vyhlásení sa ďalej uvádza, že táto skupina veriteľov je držiteľom zhruba 20 % nesplatených dlhopisov.



Marčenko poznamenal, že rovnováha ukrajinskej ekonomiky je "krehká" a závisí od dôslednej a výraznej podpory partnerov. "Včasná reštrukturalizácia dlhu je kritickou súčasťou tejto podpory," povedal. "Silné armády musia byť podporené silnými ekonomikami, aby vyhrali vojny," dodal.



Držitelia dlhopisov uviedli, že vláda v návrhu požaduje odpisy z dlhu, ktoré "výrazne prekračujú" 20 % očakávaných trhmi. To by mohlo značne poškodiť budúcu investorskú základňu Ukrajiny a jej snahu o opätovný prístup na kapitálové trhy pri najbližšej príležitosti, dodali.



Ukrajina by sa mohla pokúsiť predĺžiť pozastavenie platieb aj po auguste, ale uprednostňuje trvalejšie riešenie a úplné prepracovanie dlhu.



Zdroje zdôraznili tiež, že Ukrajina sa snaží vyhnúť tomu, aby investori predávali jej dlhopisy hedžovým fondom a iným, ktorí sú menej prístupní dohodám o spolupráci a prepracovaní dlhu.



Nesplatenie by bolo druhým za desať rokov a symbolickým neúspechom, ktorému sa chce Kyjev vyhnúť. K prvému došlo po tom, čo Moskva v roku 2014 anektovala Krym.



(1 EUR = 1,0712 USD)