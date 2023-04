Kyjev 8. apríla (TASR) - Po šiestich mesiacoch Ukrajina obnoví dodávky elektrickej energie do Európy. Tie zastavila v októbri minulého roka po početných útokoch Ruska na jej energetickú infraštruktúru. Povedal to tento týždeň ukrajinský minister energetiky Herman Haluščenko. Informovali o tom agentúry Reuters a DPA.



"Najťažšiu zimu máme za sebou. Ukrajinská energetická sieť funguje už takmer dva mesiace bez akýchkoľvek obmedzení," uviedol Haluščenko na stránke ministerstva energetiky s tým, že Ukrajina má v súčasnosti aj dostatočné rezervy. Môže si tak dovoliť vývoz elektrickej energie, ktorý jej umožní získať ďalšie finančné zdroje na pokračovanie obnovy zničenej energetickej infraštruktúry. Ukrajinská produkcia elektriny klesla minulý rok v dôsledku vojnového konfliktu o vyše 27 %.



Ukrajina požiadala o čo najskoršie pripojenie k európskemu energetickému systému v marci minulého roka, krátko po útoku Ruska. Právo vyvážať svoju energiu do Európy získala o tri mesiace.



Ukrajina môže v súčasnosti vyvážať do Európskej únie maximálne 400 megawattov elektrickej energie. Konkrétny objem vývozu však bude závisieť od potrieb ukrajinských domácností, dodal Haluščenko s tým, že prioritou sú jednoznačne domáci odberatelia. "Export elektriny bude pokračovať v prípade, že ukrajinskí spotrebitelia budú zabezpečení. Ak sa situácia zmení, vývoz pozastavíme," dodal.