< sekcia Ekonomika
Ukrajina očakáva schválenie úverového programu v najbližších týždňoch
Na novom úverovom programe v celkovej hodnote 8,1 miliardy USD (6,83 miliardy eur) sa Ukrajina a dohodla s MMF v novembri minulého roka.
Autor TASR
Londýn/Kyjev 13. februára (TASR) - Ukrajina očakáva, že Medzinárodný menový fond (MMF) oficiálne schváli nový úverový program v hodnote vyše 8 miliárd USD v najbližších týždňoch. Uviedol to v piatok v rozhovore pre agentúru Reuters šéf ukrajinskej agentúry pre riadenie dlhu Jurij Butsa.
Na novom úverovom programe v celkovej hodnote 8,1 miliardy USD (6,83 miliardy eur) sa Ukrajina a dohodla s MMF v novembri minulého roka. Nahradiť by mal súčasný program v objeme 15,6 miliardy USD, na ktorom sa Kyjev dohodol s fondom v marci 2023. Uvedená suma vyše 8 miliárd USD je síce nižšia, než Ukrajina požadovala, úverový program MMF je však kľúčový na získanie financií od ďalších partnerov. Zároveň by mal krajine pomôcť udržať makroekonomickú stabilitu a posilniť verejné financie.
V rozhovore s Reuters na konferencii v Londýne Butsa povedal, že oficiálny podpis pôžičky zo strany MMF očakáva už čoskoro. Predbežne sa síce obe strany už dohodli, dohodu však musí ešte potvrdiť Výkonná rada MMF.
„Predpokladám, že je to otázka pár týždňov. Myslím si, že nie je vylúčené, že sa tak stane už vo februári,“ dodal Butsa.
(1 EUR = 1,1862 USD)
Na novom úverovom programe v celkovej hodnote 8,1 miliardy USD (6,83 miliardy eur) sa Ukrajina a dohodla s MMF v novembri minulého roka. Nahradiť by mal súčasný program v objeme 15,6 miliardy USD, na ktorom sa Kyjev dohodol s fondom v marci 2023. Uvedená suma vyše 8 miliárd USD je síce nižšia, než Ukrajina požadovala, úverový program MMF je však kľúčový na získanie financií od ďalších partnerov. Zároveň by mal krajine pomôcť udržať makroekonomickú stabilitu a posilniť verejné financie.
V rozhovore s Reuters na konferencii v Londýne Butsa povedal, že oficiálny podpis pôžičky zo strany MMF očakáva už čoskoro. Predbežne sa síce obe strany už dohodli, dohodu však musí ešte potvrdiť Výkonná rada MMF.
„Predpokladám, že je to otázka pár týždňov. Myslím si, že nie je vylúčené, že sa tak stane už vo februári,“ dodal Butsa.
(1 EUR = 1,1862 USD)